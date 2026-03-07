محافظ درعا يقرر تعليق الدوام في مدارس المحافظة حتى إشعار آخر

درعا-سانا

أعلن محافظ درعا أنور الزعبي تعليق دوام المدارس في المحافظة يوم غد الأحد الـ 8 من آذار 2026 حتى إشعار آخر، وذلك لحين زوال الخطر الراهن وضمان سلامة الطلاب والكادر التعليمي.

وجاء قرار المحافظ بناء على تفويض وزارة التربية والتعليم للمحافظين بتقدير الأوضاع واتخاذ القرار المناسب بخصوص دوام المدارس.

وكانت الوزارة التربية أعلنت في وقت سابق استئناف الدوام في مدارس محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء اعتباراً من يوم الأحد الـ 8 من آذار 2026، مع التأكيد على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة، التي تكفل الحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التربوية والتعليمية.

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً نتيجة القصف الأمريكي والإسرائيلي على إيران، بينما ترد الأخيرة بقصف صاروخي وطائرات مسيّرة على الأراضي الفلسطينية، ويتصدى لها الدفاع الجوي الإسرائيلي، وتأثرت عدة دول في المنطقة من شظايا تلك الصواريخ والطائرات، بما فيها المحافظات الجنوبية من سوريا.