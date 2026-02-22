تداولات سوق دمشق تقفز إلى 28.5 مليون ليرة جديدة في جلسة الأحد

دمشق-سانا

‏

‏سجّل سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأحد، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 28.5 مليون ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 957006 أسهم، من خلال 101 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏

‏وارتفع سهم بنك قطر الوطني- سوريا بنسبة 1.88 بالمئة، ليغلق عند 25 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 403531 سهماً، بينما ارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.18 بالمئة، ليغلق عند 17 ليرة جديدة.

‌‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة – سوريا الذي انخفض بنسبة 0.90 بالمئة ليغلق عند 19 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏

‏كما تميّزت جلسة اليوم بتنفيذ صفقة ضخمة بحجم 843432 سهماً، وقيمة تجاوزت 26 مليون ليرة سورية جديدة، ما أسهم برفع إجمالي قيمة التداولات اليومية.

‏

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلق جلسة الخميس الماضي، على قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 3.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 150010 أسهم، من خلال 158 صفقة.