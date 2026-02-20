الذهب يتجه لخسارة أسبوعية بنحو 1% مع صعود الدولار

photo 2025 11 12 11 52 25 الذهب يتجه لخسارة أسبوعية بنحو 1% مع صعود الدولار
أسعار الذهب

نيويورك-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل صعود الدولار إلى مستوى قريب من أعلى مستوياته خلال شهر، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي” البنك المركزي الأمريكي”.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الاقتصادية، أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية بنسبة0.1% إلى 4,991.99 دولارات للأونصة، ليبلغ إجمالي خسائره نحو 1% منذ بداية الأسبوع.

في المقابل ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم نيسان 0.3% إلى 5,010.20 دولارات.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 77.88 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 2,063.63 دولار، بينما خسر البلاديوم 0.4% إلى 1,677.71 دولار.

