حاكم مصرف سوريا المركزي يبحث مع وفد من بنك “لازارد” فرص تطوير القطاع المصرفي

دمشق-سانا

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع وفد من بنك “لازارد” آفاق تحديث المنظومة المصرفية، وإمكانية توسيع حضور البنوك الاستثمارية في السوق السورية، بما يسهم في نقل الخبرات وتطوير الأدوات والخدمات المالية.

وتناول اللقاء بين الجانبين وفق قناة المصرف المركزي على تلغرام، اليوم الأربعاء، آفاق توسيع التعاون المالي والاستثماري، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز البيئة المصرفية، من خلال الاستفادة من خبرات البنوك الاستثمارية العالمية وتطوير الأدوات والخدمات المالية في سورية.

وأكد الجانبان أهمية تحديث المنظومة المصرفية وتعزيز كفاءة الأدوات التمويلية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويدعم جهود تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

ويُعد بنك “لازارد” من البنوك الاستثمارية العالمية المتخصصة في الاستشارات المالية وإدارة الأصول، ما يفتح المجال أمام بحث فرص التعاون في مجالات التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية المتخصصة.