الشركات تتنافس لتقديم عروض مغرية على الغذائيات في مهرجان “صنع في سوريا”

دمشق-سانا

شهد الأسبوع الثاني من فعاليات مهرجان “صنع في سوريا” الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها تحت شعار “سوق رمضان الخير” على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، منافسة واضحة بين الشركات الوطنية المشاركة، التي تقدم عروضاً وحسومات، على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية، بهدف جذب الزوار وتلبية احتياجات الأسر السورية خلال الشهر الفضيل بأسعار منافسة.

وتتنوع عروض الشركات المشاركة، والتي تشمل طيفاً واسعاً من المنتجات ومنها الرز، والبرغل، والعدس، والحبوب والزيوت، إضافة إلى تقديم تخفيضات على عدد من المعلبات، مثل المرتديلا والجبنة والحلاوة بنسبة تصل إلى 20 % مقارنة بأسعارها خارج المهرجان.

كما طرحت بعض الشركات عروضاً خاصة عند شراء منتجات بقيمة تزيد على 50 ألف ليرة، تتضمن إدخال اسم المشتري في سحب على جوائز، ما أتاح للزوار فرصة الاستفادة من الأسعار المخفضة والعروض الترويجية في الوقت نفسه.

أكثر من 90 منتجاً

وأكدت مندوبة التسويق في إحدى الشركات الغذائية المشاركة مارلين شعبان لـ سانا أن جناح شركتها يضم أكثر من 90 منتجاً غذائياً متنوعاً، تشمل المواد الأساسية مثل الرز والبرغل والعدس والحبوب، إضافة إلى المعلبات ومنتجات موسمية خاصة برمضان كالمربى والزيوت.

وأوضحت شعبان أن المشاركة في المهرجان تتيح للشركات التواصل المباشر مع المستهلكين والتعرف على احتياجاتهم بشكل أقرب، مشيرة إلى أن العروض المقدمة، تهدف إلى تمكين الأسر السورية من تأمين احتياجاتها الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز الثقة بالمنتج الوطني.

المعلبات الرمضانية

من جانبها أوضحت سلمى عسلي، مندوبة ترويج في إحدى الشركات الغذائية، أن جناح الشركة شهد إقبالاً من الزوار للاطلاع على المنتجات والعروض المقدمة، ولا سيما المعلبات التي تشمل المرتديلا والجبنة والحلاوة، حيث تقدم الشركة حسومات تصل إلى 20 % مقارنة بالأسعار في الأسواق.

وأضافت عسلي: إن هذه المشاركة تسهم في التعريف بجودة المنتجات المحلية وقدرتها على منافسة المنتجات المستوردة، إضافة إلى توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان.

بدوره أشار مشرف الترويج في إحدى الشركات الغذائية عمار محسن إلى أن الشركة تقدم ضمن جناحها عروضاً خاصة على عدد من المنتجات الأساسية، ولا سيما الشعيرية والمعكرونة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ولفت محسن إلى أن البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، يسهم في تخفيض الأسعار مقارنة بالأسواق التقليدية، كما يشجع على دعم المنتج الوطني ويتيح للمستهلكين الحصول على منتجاتهم الغذائية مباشرة من الشركات المنتجة.

ويستقبل مهرجان “سوق رمضان الخير” زواره يومياً من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 12 ليلاً، مع توفير مرآب سيارات مجاني لتسهيل وصول العائلات والزوار إلى موقع الفعالية، ما يجعله محطة تسوق رئيسية للأسر السورية خلال شهر رمضان.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان ضمن مبادرات تهدف إلى دعم الصناعات الوطنية وتنشيط الحركة التجارية، إلى جانب توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل.