وزير الزراعة يشارك باجتماع وزاري في أبو ظبي بعنوان “ائتلاف مكافحة سوسة النخيل الحمراء”

أبو ظبي-سانا

شارك وزير الزراعة أمجد بدر في أبو ظبي باجتماع وزاري رفيع المستوى بعنوان “ائتلاف مكافحة سوسة النخيل الحمراء”، إلى جانب عدد من الوزراء في الدول العربية، ومعاونيهم، ووكلاء عدد من المنظمات الدولية، وذلك عقب حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ويأتي إطلاق هذا الائتلاف استجابةً لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لنخيل التمر، واعتماد حلول مبتكرة وصديقة للبيئة، تسهم في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

