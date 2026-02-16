رهانات خفض الفائدة تهزّ أسعار الذهب.. والنفط مستقر رغم التوترات

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع صعود الدولار، بعدما كان المعدن النفيس قد سجّل مكاسب تجاوزت 2 % في الجلسة السابقة، في أعقاب بيانات تضخم أميركية جاءت دون التوقعات، وعزّزت الرهانات على خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الفدرالي الأمريكي.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 4981.51 دولاراً للأونصة، بعد أن كان قد ارتفع 2.5 %، في الجلسة الماضية، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.05 % إلى 4993.50 دولاراً للأونصة.

وفي المقابل ارتفع مؤشر الدولار اليوم ما يجعل الذهب المُسعَّر بالعملة الأميركية أعلى كلفةً لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 76.92 دولاراً للأونصة بعد صعودها 3 % يوم الجمعة الماضي، كما انخفض البلاتين 0.4 % إلى 2054.35 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 1692.23 دولاراً للأونصة.

فيما استقرت أسعار النفط، وسط استمرار المخاوف من التوترات بين أمريكا وإيران، والتي قد تعطّل تدفقات الخام وتبقي الأسعار مدعومة، في وقت تميل فيه مجموعة أوبك+ إلى استئناف زيادة الإنتاج اعتباراً من نيسان المقبل.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.72 دولاراً للبرميل، بعدما أنهت جلسة الجمعة مرتفعةً 23 سنتاً، كما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 62.86 دولاراً للبرميل.

وسجّل الخامان خسائر أسبوعية خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجع برنت بنحو 0.5 %، فيما خسر خام غرب تكساس الوسيط نحو 1 % عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي بأن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، وهو ما ضغط على الأسعار في حينه.