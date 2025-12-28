شركة “عمران” تطرح معمل عدرا للإسمنت بريف دمشق للاستثمار

دمشق-سانا

أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” عن طرح معمل عدرا للإسمنت بريف دمشق للاستثمار بصيغتي الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) (BOT).

ويعبر نظام الاستثمار PPP عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر توقيع اتفاقية طويلة الأجل، بينما تكون صيغة الاستثمار BOT نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص لفترة زمنية محددة.

وأوضحت الشركة في نشرتها الاستثمارية اليوم، أن الحالة الفنية لموقع المعمل تتضمن مباني جاهزة، وثلاثة خطوط إنتاجية بحالة فنية مقبولة، وأن الغاية الاستثمارية هي صناعة الإسمنت وفق المواصفة القياسية السورية، مشيرة إلى أن طبيعة الاستثمار تشمل إعادة تأهيل المعمل وإنشاء خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية لا تقل عن 3500 طن كلنكر يومياً.

ولفتت الشركة إلى أن متطلبات الاستثمار تتضمن تقديم وثائق ثبوتية تشمل الأعمال السابقة المشابهة، وملفاً تعريفياً عن الشركة، إضافة إلى عرض فني يشمل جميع التفاصيل التنفيذية والمواصفات والعلامات التجارية وبلدان المنشأ، وعرض مالي يتضمن دراسة مالية متكاملة للخطة الاستثمارية، وتوضيح الالتزامات وحصة الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” من الإنتاج، إلى جانب الجدول الزمني للأعمال.

ووفقاً للنشرة، يتم اختيار العرض الأنسب من قبل اللجان المختصة وفق آلية التعاقد المباشر، على أن تستمر مدة تقديم العروض 60 يوماً من تاريخ صدور النشرة الاستثمارية.

وأعلن مدير عام شركة “عمران” المهندس محمود فضيلة في وقت سابق، أن الشركة عملت الفترة الماضية على طرح كل المعامل التابعة لها للاستثمار والتشغيل، وتمت دراسة عروض عشرات الشركات المتقدمة لها من داخل وخارج سوريا، ليستقر الأمر على العطاءات الأكثر جدوى فنياً ومالياً مع الحفاظ على الأصول التي ستعود إلى الدولة بعد انتهاء فترات الاستثمار المحددة، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للمنتج السوري.