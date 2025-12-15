المؤسسة السورية للتجارة: إيرادات 2025 تتجاوز الـ 8 ملايين دولار

دمشق-سانا

نفذت المؤسسة السورية للتجارة خلال العام الحالي عدداً من الإصلاحات المالية والإدارية أسهمت بتطوير عملها وزيادة معدلات الإيرادات، وفق مديرها عامر قسوم.

وأوضح قسوم في تصريح لمراسل سانا، أن المؤسسة عملت على إعادة التوازن المالي لعدد من عقاراتها التي كانت تعاني من تداعيات ملفات فساد خلال حكم النظام البائد أثرت سلباً على أدائها؛ كاشفاً أن الإيرادات السنوية لا تتجاوز الـ 1 مليون دولار، قبل البدء بالإجراءات الإصلاحية بعد تحرير البلاد.

وأشار قسوم إلى أن تطبيق إجراءات دقيقة، والهيكلة الجديدة أسهما في رفع الإيرادات إلى أكثر من 8 ملايين دولار، ما يعكس تحولاً ملموساً في الكفاءة التشغيلية والعائد الاستثماري.

وبين قسوم أن المؤسسة طرحت عقاراتها المميزة للاستثمار، كمستودع الزاهرة بريف دمشق، ومجمع تابع لها في حمص، ومستودع الأعظمية في حلب، وغيرها بمبلغ تجاوز الـ 10 ملايين دولار، وذلك ضمن مسار تطوير العمل المؤسسي.

التشارك مع القطاع الخاص

وحول مشاريع الشراكة الجديدة، أوضح قسوم أن المؤسسة تعمل على التشاركية مع القطاع الخاص في العديد من صالاتها، ما يحقق عائداً مالياً كبيراً لخزينة الدولة، مبيناً أن عدد العقارات المستثمرة لدى المؤسسة بلغ حتى الآن 350 عقاراً، منها 110 عقارات تم التمديد لها و152 عقاراً مملوكاً، مشيراً إلى أن الاستثمار في وحدات التبريد يحقق عائداً سنوياً يقدر بـ 2 مليار ليرة سورية.

وتسعى المؤسسة السورية للتجارة إلى تعزيز دورها الاقتصادي والخدمي من خلال إعادة هيكلة إدارتها وتطوير استثماراتها العقارية والتجارية بما يعزز كفاءة الأداء والاستدامة المالية في إطار خطة حكومية شاملة لدعم القطاع العام الاقتصادي.