ارتفاع أسعار الذهب 15 ألف ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم بمقدار 15 ألف ليرة للغرام الواحد، من عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي سجله أمس، والذي بلغ مليوناً و360 ألف ليرة.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ مليون و375 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و345 ألف ليرة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، مليوناً و180 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و150 ألف ليرة شراءً.

ودعت الجمعية أصحاب محلات الصاغة إلى الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وكانت أسعار الذهب سجلت انخفاضاً يوم أمس في السوق السورية بمقدار 30 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21، عن السعر الذي سجله يوم الخميس الماضي.