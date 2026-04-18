وزير المالية يبحث مع صندوق النقد الدولي تعزيز الدعم الفني لسوريا

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع كبار الطاقم الفني لدائرة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، المواضيع المتعلقة بالدعم الفني القائمة بين الجانبين، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

و أوضحت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت أن الاجتماع تناول عدداً من الملفات ذات الأولوية، شملت تقوية الإدارة المالية الحكومية في سوريا، ومراجعة المنظومة الضريبية، وتطوير إطار ينظم حقوق الدولة في عقود النفط والغاز، وتسريع التقدم في توحيد حسابات القطاع العام في البنوك والانتقال إلى الحساب الموحد للخزينة.

وناقش الجانبان المساعدة في التحضير لموازنة عام 2027، وتطوير إدارة الدين العام، والتعاون الفني على صعيد الجمارك.

وأكد الوزير برنية أهمية توفير المشورة الفنية لتطوير نظام دفع الرواتب والأجور في سوريا.

في ختام الاجتماع تم التفاهم على عقد ورش عمل عن بعد خلال الأسبوع القادم مع الفنيين في وزارة المالية، حول كافة القضايا، يتبعها معاودة البعثات الفنية إلى دمشق، إضافة إلى التفاهم على عقد ورشة عمل في دمشق الشهر القادم حول الإصلاح الضريبي.

وبحث وزير المالية، يوم أمس الجمعة مع مدير دائرة الإحصاء في صندوق النقد الدولي بيرت كرويس، سبل دعم تطوير منظومة الإحصاءات في سوريا، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.