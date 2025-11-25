ارتفاع أسعار الذهب 45 ألف ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية المحلية اليوم 45 ألف ليرة عن السعر الذي سجله أول أمس، وهو مليون و370 ألف ليرة سورية.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و415 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و385 ألف ليرة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، مليوناً و215 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و185 ألف ليرة شراءً.

ودعت الجمعية أصحاب محال بيع الذهب إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة، ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.