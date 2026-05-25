بورصات الخليج العربي ترتفع وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران

202605241616052811052 بورصات الخليج العربي ترتفع وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران

عواصم-سانا

أغلقت معظم بورصات الخليج العربي على ارتفاع اليوم الإثنين مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل تراجع المخاطر الجيوسياسية وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي في دبي ارتفع 1.1 % بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية 2.6 % وصعود سهم شركة باركن لخدمات مرائب السيارات في الإمارات 3.6 %.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي بأبو ظبي 0.5 % مدفوعاً بارتفاع سهم شركة أدنوك للغاز 2.4%.

وارتفع المؤشر في البحرين ⁠0.9 % إلى 1979 نقطة، وزاد المؤشر في عمان بالنسبة نفسها إلى 7775 نقطة.

وظل السوق السعودي مغلقاً قبل عطلة عيد الأضحى.

الصين والهند تتفقان على فتح التجارة الحدودية واستئناف الرحلات الجوية
الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس مستمرة بكامل طاقتها وخط ‏إنتاج جديد قريباً في وحدة تعبئة مياه السن
محروقات طرطوس تطلق حملة لمصادرة المشتقات النفطية المهربة والمنتشرة بالأماكن العامة
استئناف النقل البري المباشر بين سوريا وتركيا بعد 14 عاماً من التوقف
أكثر من 4.5 ملايين ليرة جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة الثلاثاء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك