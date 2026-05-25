بورصات الخليج العربي ترتفع وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران

عواصم-سانا

أغلقت معظم بورصات الخليج العربي على ارتفاع اليوم الإثنين مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل تراجع المخاطر الجيوسياسية وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي في دبي ارتفع 1.1 % بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية 2.6 % وصعود سهم شركة باركن لخدمات مرائب السيارات في الإمارات 3.6 %.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي بأبو ظبي 0.5 % مدفوعاً بارتفاع سهم شركة أدنوك للغاز 2.4%.

وارتفع المؤشر في البحرين ⁠0.9 % إلى 1979 نقطة، وزاد المؤشر في عمان بالنسبة نفسها إلى 7775 نقطة.

وظل السوق السعودي مغلقاً قبل عطلة عيد الأضحى.