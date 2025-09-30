أسعار الخضراوات والفواكه في سوق شارع الثورة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا

الخضار
|الصنف
|السعر الأدنى (ل.س)
|السعر الأعلى (ل.س)
|بندورة
|5000
|7500
|بطاطا
|3500
|4500
|خيار
|4500
|5000
|باذنجان أسود
|4500
|5000
|ليمون
|4000
|6000
|فاصولياء خضراء
|14000
|15000
|بامياء
|15000
|20000
|ثوم
|18000
|20000
|ثوم مقشر
|35000
|39000
|كوسا
|4500
|5000
|ورق عنب
|14500
|15000
|فليفلة خضراء
|4500
|5000
|فليفلة حمراء
|6500
|8000
|فجل
|1000
|1000
|بقدونس
|1000
|1000
|نعنع
|1000
|1000
|بقلة
|1500
|2000
|كزبرة
|1000
|1000
|ذرة صفراء
|3000
|3700
|بصل
|3000
|4500
|باذنجان حموي
|4500
|5000
|ملفوف
|4000
|5000
الفواكه
|الصنف
|السعر الأدنى (ل.س)
|السعر الأعلى (ل.س)
|رمان
|6000
|8000
|تفاح
|5500
|6500
|موز
|9000
|12000
|دراق
|8000
|13000
|عنب
|6000
|8000
|جزر
|4000
|5000