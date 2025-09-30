أسعار الخضراوات والفواكه في سوق شارع الثورة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا

الخضار

الصنفالسعر الأدنى (ل.س)السعر الأعلى (ل.س)
بندورة50007500
بطاطا35004500
خيار45005000
باذنجان أسود45005000
ليمون40006000
فاصولياء خضراء1400015000
بامياء1500020000
ثوم1800020000
ثوم مقشر3500039000
كوسا45005000
ورق عنب1450015000
فليفلة خضراء45005000
فليفلة حمراء65008000
فجل10001000
بقدونس10001000
نعنع10001000
بقلة15002000
كزبرة10001000
ذرة صفراء30003700
بصل30004500
باذنجان حموي45005000
ملفوف40005000

الفواكه

الصنفالسعر الأدنى (ل.س)السعر الأعلى (ل.س)
رمان60008000
تفاح55006500
موز900012000
دراق800013000
عنب60008000
جزر40005000
