منتجات متنوعة لأجنحة الشركات السورية في معرض البناء”سيريا بيلد”

دمشق-سانا

شهد معرض سوريا الدولي للبناء “سيريا بيلد” المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، مشاركة واسعة من الشركات الوطنية، التي قدمت خلاله منتجات متنوعة متطورة تلبي احتياجات السوق المحلية، وتدعم مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها البلاد.

وشملت المعروضات معدات وأجهزة بناء ومواد إنشائية، إضافة إلى مستلزمات المنازل والأدوات الكهربائية، في مشهد يعكس تنوع المنتجات في السوق المحلية.

وأكد ممثلو عدد من الشركات في تصريحات لمراسل سانا، أن المعرض يشكل منصة مهمة لعرض التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق التعاون بين الفاعلين في قطاع البناء، منوهين بأهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز بيئة الأعمال، والتشبيك مع المستثمرين وصناع القرار.

مبنى وكالة سانا أحد المشاريع المنفذة

وتصدرت صورة كبيرة لوكالة الأنباء العربية السورية “سانا” أجنحة المعرض، كأحد أبرز المشاريع التي أشرفت على تنفيذها شركة “شحادة” لمواد البناء، من خلال تصميم المظهر الخارجي لمبنى الوكالة وطلائه بألوان متناسقة لاقت إعجاب الزوار، وعكست الهوية البصرية للانطلاقة الجديدة للوكالة.

وأوضح المدير الإداري للشركة، محمد غسان غزال، أن البلاد بدأت مرحلة جديدة من التعافي بعد سنوات الحرب، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الوطنية بالتكامل مع الخبرات الأجنبية، لتأهيل البنية التحتية العمرانية، وإعادة بناء ما دمره الإرهاب في مختلف المحافظات السورية.

تلبية احتياجات الأسرة

وفي جناح آخر، استعرض دليل مجدي العبد الله، المدير العام لشركتي “نوال” و”زيو” للأدوات الكهربائية والمنزلية، أبرز منتجات الشركتين من غسالات وبرادات وشاشات وأجهزة تدفئة ومستلزمات المطبخ، مشيراً إلى جودة هذه المنتجات وقدرتها على تلبية احتياجات الأسرة السورية.

وأكد العبد الله أن المعرض يوفر فرصة قيمة للالتقاء برجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين، والتواصل مع الشركات المتخصصة في تقنيات البناء، مشدداً على أن مرحلة الإعمار تحتاج لتكاتف جهود القطاعين العام والخاص، بما يسهم في إعادة بناء سوريا الحديثة.

كما قدم أيهم درهلي، الممثل الإعلامي لشركة “تي تكنولوجيز”، عرضاً شاملاً عن أبرز المعدات والآلات الثقيلة المعروضة، مشيراً إلى دورها في تسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع العمرانية، وتقليل التكاليف، وزيادة كفاءة العمل، مع ضمان سلامة العمال في مواقع البناء.

وبين درهلي أن العديد من شركات المقاولات والإنشاءات أبدت اهتماماً بالمعدات الحديثة التي توفرها الشركة، لما لها من أهمية في دعم جهود إعادة الإعمار، ورفد السوق المحلية بأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

استخدام التقنيات الحديثة في قطاع البناء

من جهته أكد حسن العلي، مدير شركة “السبق للتعهدات”، أهمية الاستعداد لمرحلة إعادة إعمار شاملة في سوريا، مشيراً إلى أن السوق السورية اليوم أكثر وعياً بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في قطاع البناء، سواء من قبل الشركات المحلية، أو المستثمرين العائدين من الخارج.

وأوضح العلي أن المعرض يعكس وجود تنافس كبير بين الشركات المحلية والدولية، مما يدفع نحو تحسين جودة المنتجات والخدمات، ويعزز فرص التعاون المشترك في مشاريع الإعمار، التي من المتوقع أن تستمر لسنوات مقبلة.

ولفت العلي إلى أن المستثمرين والزوار الجدد قد يشعرون في البداية بالغربة، لكنهم سرعان ما يكتشفون أن سوريا ترحب بأبنائها وطاقاتهم، وهي بيئة خصبة لإطلاق المبادرات الاستثمارية التي تدعم إعادة البناء والتنمية.

ويُعد معرض “سيريا بيلد”، الذي انطلق في الـ 26 من أيلول الحالي، ويستمر خمسة أيام، منصة حيوية لعقد شراكات مجدية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات في مجال البناء، كما يتيح للمشاركين عرض مشاريعهم الاستثمارية أمام جمهور واسع من المهنيين والمستثمرين، بما يعزز تنشيط السوق المحلي، ويفتح آفاق التعاون الإقليمي والدولي.