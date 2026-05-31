غداً.. انطلاق المؤتمر الوطني للقطاع الخاص بدمشق لبحث ‏أولويات التعافي ‏الاقتصادي

دمشق -سانا‏

تنطلق غداً، في قصر المؤتمرات بدمشق، فعاليات المؤتمر ‏الوطني للقطاع ‏الخاص في سوريا لعام 2026، الذي تنظمه ‏وزارة الاقتصاد والصناعة، ‏بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة ‏اليابان، وصناع ‏السياسات والقطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية ‌‏والاتحادات والجمعيات وشركاء التنمية، إلى جانب جهات فاعلة ‏من القطاع ‏الخاص الدولي‎.‎

ويهدف المؤتمر إلى تمكين القطاع الخاص السوري من الإسهام ‏الفاعل ‏والمنظم في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد ‏السوري، والمشاركة في ‏تحديد أولويات التعافي الاقتصادي ‏ونماذج الحوكمة الاقتصادية والمسارات ‏العملية لبناء اقتصاد ‏تنافسي ومنتج ومستدام قائم على الشراكة بين القطاعين ‏العام ‏والخاص.‏

كما يشكل المؤتمر منصة لبحث التحديات التشغيلية والقانونية ‏المرتبطة ‏بممارسة الأعمال في سوريا، ومناقشة الحلول ‏والحوافز اللازمة لتعزيز ‏الاستثمار الخاص وبناء الثقة بين ‏مختلف الأطراف والشركاء المعنيين‎.‎

المؤتمر الوطني للقطاع الخاص: 8 جلسات

ويتضمن المؤتمر أكثر من ثماني جلسات عامة، إضافة إلى ست ‏عشرة ‏فعالية جانبية تنظم على هامشه، وتقودها جهات متنوعة ‏من القطاعين العام ‏والخاص وشركاء التنمية الدوليين، ضمن ‏سلسلة من الحوارات بين القطاع ‏الخاص وبين القطاعين العام ‏والخاص، لمناقشة تدابير عملية تدعم تعافياً ‏شاملاً يقوده القطاع ‏الخاص‎.‎

ويشكل المؤتمر فرصة لتعزيز التواصل وبناء العلاقات بين ‏الفعاليات ‏الاقتصادية المختلفة، واستكشاف فرص التعاون ‏والشراكات بين الشركات، ‏بما يسهم في دعم جهود التعافي ‏الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور ‏القطاع الخاص في ‏المرحلة المقبلة‎.‎

ويأتي انعقاد المؤتمر الوطني للقطاع الخاص في ظل توجهات ‏حكومية ‏لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التعافي ‏الاقتصادي، وتوسيع الشراكة ‏بين القطاعين العام والخاص، ‏بالتزامن مع تنامي الاهتمام المحلي والدولي ‏بدعم بيئة الأعمال ‏والاستثمار في سوريا، وإيجاد آليات عملية تسهم في ‏تحفيز النمو ‏الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة‎.‎