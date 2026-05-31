غداً.. انطلاق المؤتمر الوطني للقطاع الخاص بدمشق لبحث ‏أولويات التعافي ‏الاقتصادي

دمشق -سانا
تنطلق غداً، في قصر المؤتمرات بدمشق، فعاليات المؤتمر الوطني للقطاع الخاص في سوريا لعام 2026، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة اليابان، وصناع السياسات والقطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية والاتحادات والجمعيات وشركاء التنمية، إلى جانب جهات فاعلة من القطاع الخاص الدولي.
ويهدف المؤتمر إلى تمكين القطاع الخاص السوري من الإسهام الفاعل والمنظم في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، والمشاركة في تحديد أولويات التعافي الاقتصادي ونماذج الحوكمة الاقتصادية والمسارات العملية لبناء اقتصاد تنافسي ومنتج ومستدام قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يشكل المؤتمر منصة لبحث التحديات التشغيلية والقانونية المرتبطة بممارسة الأعمال في سوريا، ومناقشة الحلول والحوافز اللازمة لتعزيز الاستثمار الخاص وبناء الثقة بين مختلف الأطراف والشركاء المعنيين.
المؤتمر الوطني للقطاع الخاص: 8 جلسات
ويتضمن المؤتمر أكثر من ثماني جلسات عامة، إضافة إلى ست عشرة فعالية جانبية تنظم على هامشه، وتقودها جهات متنوعة من القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين، ضمن سلسلة من الحوارات بين القطاع الخاص وبين القطاعين العام والخاص، لمناقشة تدابير عملية تدعم تعافياً شاملاً يقوده القطاع الخاص.
ويشكل المؤتمر فرصة لتعزيز التواصل وبناء العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية المختلفة، واستكشاف فرص التعاون والشراكات بين الشركات، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
ويأتي انعقاد المؤتمر الوطني للقطاع الخاص في ظل توجهات حكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التعافي الاقتصادي، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع تنامي الاهتمام المحلي والدولي بدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سوريا، وإيجاد آليات عملية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.