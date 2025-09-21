غرام الذهب ينخفض 30 ألف ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفضت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية 30 ألف ليرة سورية، عن السعر الذي سجله أمس.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم في صفحتها على فيسبوك، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و165 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و145 ألف ليرة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليون ليرة سورية مبيعاً، و980 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ أمس في السوق المحلية مليوناً و195 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و175 ألف ليرة شراءً، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و25 ألف ليرة سورية مبيعاً، ومليوناً و5 آلاف ليرة شراءً.