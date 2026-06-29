عدد الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو يصل إلى 1274 إصابة

كينشاسا-سانا

أعلنت السلطات في جمهورية ‌الكونغو الديمقراطية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة ‌بفيروس ⁠إيبولا ⁠إلى 1274 حالة في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات قولها في آخر تحديثاتها بشأن الوباء: تأكد حتى الآن تسجيل 1274 إصابة في عموم البلاد، بينها ⁠360 حالة وفاة.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعلن في الـ 25 من الشهر الحالي، أن الجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو وأوغندا ما زالت دون المستوى المطلوب، محذّراً من أنّ سرعة انتشار الفيروس، لا تزال تتفوق على تدابير الاستجابة الحالية.‎ ‎

ويُعتقد أن الفيروس بدأ بالانتشار قبل أشهر من إعلان ‏السلطات في الكونغو الديمقراطية عن رصد أولى حالات ‏الإصابة رسمياً في الـ 15 من أيار الماضي، ما تسبب ‏بتعريض العديد من الكوادر الطبية لخطر العدوى قبل ‏علمهم بوجود المرض، في وقت يشتكي فيه مسؤولو ‏الصحة من نقص حاد في المعدات الوقائية الأساسية ‏كالقفازات والكمامات‎.‎