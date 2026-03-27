مشاركون في قمة الاتصال الاستراتيجي بإسطنبول يدعون لإعادة هيكلة الأمم المتحدة

أنقرة-سانا

أكد مشاركون في قمة الاتصال الاستراتيجي 2026 (SUMMIT STRATCOM)، التي بدأت أعمالها اليوم الجمعة في إسطنبول، أن العالم يعيش أزمة ثقة حقيقية بالنظام الدولي، مطالبين بإعادة هيكلة الأمم المتحدة وإنهاء الحصانة الممنوحة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مع التشديد على ضرورة صون النظام القائم على القواعد.

وخلال جلسة بعنوان “أزمة الشرعية والثقة: التصورات تجاه النظام الدولي”، أكد خبراء وأكاديميون ومسؤولون دوليون سابقون، بينهم السفير الأمريكي السابق لدى سوريا روبرت فورد، ومدير مؤسسة “فوروارد ثينكينغ” أوليفر ماكترنان، أن استمرار منح الحصانة للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي يشكّل جوهر الأزمة التي يعاني منها المجتمع الدولي.

ودعا ماكترنان، في كلمته كما ذكرت وكالة الأناضول، إلى إنهاء ما وصفه بـ”الغطرسة الدولية” عبر إعادة هيكلة المنظمة الأممية، فيما شدد السفير فورد على ضرورة الاعتراف بالعدالة الدولية، مؤكداً أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية بعيداً عن النهج العدائي.

من جانبه، شدد مؤسس نادي البندقية فينتشينزو لي فوتشي على أهمية تحليل الرأي العام لتعزيز التواصل المجتمعي، فيما أشار الباحث الأول في المعهد الهنغاري للشؤون الدولية لازلو فاش إلى تزايد مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية عالمياً، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية للممر الأوسط في تنويع طرق النقل.

وانطلقت في وقت سابق اليوم الجمعة بمدينة إسطنبول أعمال قمة الاتصال الاستراتيجي الدولية لعام 2026 (SUMMIT STRATCOM)، بمشاركة سوريا ممثلة بوزير الإعلام حمزة المصطفى، ونحو 150 شخصية رفيعة المستوى من نحو 37 دولة و5 منظمات دولية، لمناقشة أبرز التحديات العالمية في مجالات الإعلام والسياسة الدولية.

