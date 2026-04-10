الحصرية لـ سانا: المركزي بالمراحل النهائية لإنشاء حساب مراسل مع تركيا لتسهيل التجارة

‏دمشق-سانا

‏أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن المركزي في المراحل النهائية لإنشاء حساب مصرفي مراسل مع البنك المركزي في تركيا، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية في المجالات النقدية والمصرفية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

‏وقال الحصرية في تصريح خاص لـ سانا اليوم الجمعة: “في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا وتركيا، شاركنا مع وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة حيث شكلت هذه المشاركة فرصة لعقد اجتماعات مع السلطات النقدية التركية، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات النقدية والمصرفية”.

تعزيز العلاقات المصرفية

وأوضح الحصرية أن التعاون مع تركيا يشهد تسارعاً ملحوظاً، ولا سيما بين مصرف سوريا المركزي والجهات التركية المعنية، متجهاً نحو إطار مؤسسي أكثر رسوخاً، ولاسيما بعد زيارة وفد من البنك المركزي التركي في شهر تموز عام 2025 التي تم فيها بحث آفاق التعاون، وفرص الدعم الفني وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف: إنه وفي إطار متابعة الانخراط القائم، نتطلع إلى التنسيق المباشر مع الجهات التنظيمية التركية، بما في ذلك هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، والتركيز على استعادة علاقات المراسلة المصرفية، وتسهيل تمويل التجارة، ومواءمة الأطر التنظيمية بين الجانبين لدى البنك المركزي التركي، وبحث إمكانية إبرام اتفاقية مبادلة (Swap).

وأكد حصرية ضرورة تعزيز التعاون مع هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK) في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات بما يتوافق مع المعايير الدولية.

اجتماعات مثمرة

وكشف حاكم المركزي عن انعقاد اجتماع مثمر مع محافظ البنك المركزي التركي، تناول آليات التنسيق في السياسات النقدية، وتبادل الخبرات في مجالات الاستقرار المالي، وأنظمة الدفع حيث اتسمت هذه اللقاءات بروح إيجابية وبنّاءة، تعكس إرادة مشتركة لفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح الشعبين.

كما أكد من جانب آخر، أن المركزي ماض في تعزيز الشراكات الإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، رغم التحديات الراهنة، معلناً عن زيارة مرتقبة إلى تركيا، بهدف استكمال ما تم الاتفاق عليه، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، وترجمة التفاهمات إلى خطوات تنفيذية عملية.

ارتفاع التبادل التجاري

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، توقع الحصرية أن يتوسع هذا التعاون ليشمل تطوير أنظمة المدفوعات المتكاملة، والتسويات عبر الحدود، وأطر تمويل التجارة، إضافة إلى التحضير لإطلاق المنتدى المالي السوري التركي الذي سيجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في البلدين، بما في ذلك البنك المركزي التركي وهيئة (BDDK) لبحث فرص التعاون والاستثمار.

وبيّن الحصرية أن رؤية المصرف المركزي تتمثل في التدرج نحو تحقيق تكامل مالي إقليمي، تكون فيه تركيا إحدى بوابات سوريا إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن وجود جالية سورية كبيرة في تركيا، وبلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.7 مليارات دولار العام الماضي، مع خطة لرفعه إلى 10 مليارات دولار يتطلب تطوير نظام مالي فعّال في سوريا وتعزيز علاقات المراسلة المصرفية بين البلدين.

‏”زراعات” و “أكتيف” في سوريا

وأشار الحصرية إلى أن كلاً من بنك زراعات وبنك آكتيف التركيين أبديا اهتماماً متقدماً بدخول السوق السورية، إذ يعمل بنك آكتيف حالياً على استكمال إجراءات افتتاح مكتب تمثيلي في سوريا، في حين يدرس بنك زراعات تأسيس بنك تابع له في سوريا.

وختم قائلاً: “في هذا الإطار، نتطلع أيضاً إلى عقد لقاء خلال زيارتنا القادمة مع وكالة تمويل الصادرات (إكسيم)، لبحث سبل دعم التجارة الثنائية، وتوسيع أدوات تمويلها، وتعزيز التعاون في مجالات تمويل وضمان الصادرات”.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية ووزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أجريا خلال زيارة إلى تركيا أمس الخميس، سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعين المالي والصناعي في تركيا، ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين.