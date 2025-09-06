وزير السياحة: صندوق التنمية السوري خطوة تعبّر عن التزام الدولة بمسار الإصلاح والبناء

دمشق-سانا

‏ أكد وزير السياحة مازن الصالحاني، أن إطلاق صندوق التنمية السوري يمثل خطوة نوعية تعبّر عن التزام الدولة بمسار الإصلاح والبناء، ووضع مقدرات الوطن في خدمة المواطن.

وقال الوزير الصالحاني في تصريح لـمراسلة سانا: إن الصندوق أداة حقيقية لإعادة إحياء البنية التحتية السياحية في جميع المحافظات، وفتح آفاق تنموية عادلة وشاملة تعكس إرادة الشعب وتضحياته، فالسياحة ليست رفاهية بل جزء من نهوض اقتصادي وطني متكامل”.

ويأتي إطلاق الصندوق أمس ضمن خطة وطنية شاملة، تهدف إلى إعادة الإعمار والتنمية المستدامة بعد التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية.