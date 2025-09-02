مباحثات سورية تركية لتأهيل المطاحن ورفع كفاءة إنتاج الدقيق وتعزيز الأمن الغذائي

دمشق-سانا

بحث مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، حسن العثمان، مع الملحقين التجاريين في السفارة التركية بدمشق، أوغوز كيومجي وألفا سيه سفان، سبل التعاون في تأهيل واستثمار المطاحن السورية، ضمن إطار دعم قطاع الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي.

خبرات تركية لإعادة التأهيل

اللقاء تناول إمكانية مساهمة شركات تركية متخصصة في إعادة تأهيل المطاحن المتضررة أو المتهالكة، بما يرفع كفاءتها الإنتاجية، ويعزز جودة الدقيق، في ظل تراجع قدرة بعض المنشآت على تلبية الطلب المحلي على مادة الخبز.

تسهيلات سورية للمستثمرين

وقدم العثمان عرضاً مفصلاً عن واقع المطاحن وآليات الاستثمار المتاحة، وفق مبدأ التشاركية، مؤكداً استعداد المؤسسة لتقديم التسهيلات اللازمة وإزالة العقبات أمام المستثمرين الأتراك، من جانبه، عبّر كيومجي عن استعداد الشركات التركية لتقديم الدعم الفني واللوجستي، وتوسيع التعاون في قطاع الحبوب.

يُذكر أن وفداً اقتصادياً سورياً برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار كان قد زار تركيا مطلع الشهر الماضي، وبحث مع الجانب التركي توسيع التعاون الاستراتيجي في مجالات الصناعة والتجارة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود مشتركة لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لقطاع الحبوب في سوريا، ويُتوقع أن تسهم الشراكة مع الشركات التركية في رفع كفاءة المطاحن، وتحسين جودة الإنتاج، وهذه الخطوة تعكس توجهاً اقتصادياً نحو الانفتاح والتكامل الإقليمي لدعم الأمن الغذائي الوطني.