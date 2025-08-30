السعودية: مشاركتنا في معرض دمشق تعزز الشراكة الاقتصادية مع سوريا

الرياض-سانا

أكدت وزارة الاستثمار السعودية أن مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض دمشق الدولي تأتي استكمالاً للجهود الثنائية لبناء شراكات اقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري مع سوريا.

وقالت الوزارة، في تغريدة على صفحتها، على منصة إكس اليوم: إن “المشاركة السعودية في معرض دمشق الدولي تستكمل الجهود الكبيرة، والرؤى الطموحة، لتصنع مستقبلًا واعداً لأهداف البلدين الشقيقين في تعزيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات اقتصادية تعزز التبادل التجاري.”

وتشارك السعودية كضيف شرف في الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي، التي انطلقت فعالياتها الأربعاء الماضي على أرض مدينة المعارض بريف دمشق وتستمر حتى الخامس من أيلول، وتعد مشاركتها من أكبر المشاركات لتعطي قيمة مضافة للمعرض.