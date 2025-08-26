الشؤون الاجتماعية في معرض دمشق الدولي… تمكين للفئات الضعيفة وتعزيز للتنمية المستدامة

دمشق-سانا

تشارك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 عبر جناح خاص يحمل شعار “الإنسان أولاً”، لتسليط الضوء على برامجها الرامية إلى تمكين الفئات الأكثر ضعفاً، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

أقسام متنوعة وبرامج داعمة

ويضم جناح الوزارة عدة أقسام تشمل برامج تمكين الشباب والنساء، وحماية الطفل، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتدريب المهني، ونشر الوعي بحقوق العمال، والحماية الاجتماعية، إلى جانب عروض موسيقية يومية مستوحاة من تراث المحافظات السورية.

من المساعدة إلى الشراكة

وأوضحت منسقة الجناح عتاب شعبان في تصريح لـ “سانا” أن المشاركة تسعى لإبراز نماذج حية لتحول المستفيدين من فئات متلقية للمساعدة إلى شركاء في التنمية، مؤكدة أن الجناح يمثل نافذة عملية على واقع الأسر المنتجة، وذوي الإعاقة، والنساء المعيلات، والرياديين الصغار، بما يعكس دور الوزارة كحاضنة وداعمة لهذه الفئات.

سوق تنموي مباشر

وبيّنت شعبان أن الجناح يخصص مساحة لعرض منتجات الأسر المنتجة والنساء المعيلات والأسر الريفية بشكل مباشر، بما يتيح لهذه الفئات فرصة غير مسبوقة للوصول إلى آلاف الزبائن المحتملين والتعريف بقدراتهم الإبداعية، في إطار الدمج الاقتصادي والاجتماعي.

شراكات استراتيجية وتمويل مستدام

وأكدت أن المعرض يمثل منصة استراتيجية للتواصل مع القطاع الخاص والمؤسسات الداعمة، مشيرة إلى وجود خطة لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع غرف التجارة والصناعة والبنوك والشركات الكبرى، بما يضمن توفير تمويل مستدام وفتح قنوات تسويقية دائمة لمنتجات المستفيدين.

حضور المنظمات غير الحكومية

بدوره، أوضح منسق المنظمات غير الحكومية في الوزارة أحمد الجلي أن الجناح يضم مساحة مخصصة لـ 22 منظمة عاملة في مجالات التنمية المجتمعية والرعاية والتمكين الاقتصادي، لعرض مشاريعها ونجاحاتها والتواصل المباشر مع الجمهور والجهات الداعمة.

موعد المعرض

يُذكر أن معرض دمشق الدولي ينطلق بدورته الـ62 في الـ27 من آب الجاري ويستمر حتى الـ5 من أيلول المقبل في مدينة المعارض بريف دمشق.