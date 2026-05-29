مؤشر نيكي يبلغ أعلى مستوى في تاريخه مدفوعاً باتفاق أمريكي إيراني

photo 2026 05 29 11 00 08 مؤشر نيكي يبلغ أعلى مستوى في تاريخه مدفوعاً باتفاق أمريكي إيراني

طوكيو-سانا

أغلق المؤشر نيكي الياباني، اليوم الجمعة، عند أعلى مستوى له في تاريخه، مرتفعاً 2.5 بالمئة إلى 66329.50 نقطة، فيما سجّل خلال التداول ذروة قياسية عند 66505.02 نقاط، في حين ارتفع المؤشر الأوسع “توبكس” 1.4 بالمئة إلى 3957.17 نقطة.

وعزّز من هذا الزخم أيضاً بحسب وكالة رويترز، إعلان شركة “ديل تكنولوجيز” الأمريكية للتكنولوجيا، رفع توقعاتها السنوية للإيرادات والأرباح، ما أشعل حماساً واسعاً في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها مجموعة “سوفت بنك” التي قفز سهمها 5.1 بالمئة الجمعة، ليبلغ ارتفاعه الأسبوعي 10.9 بالمئة.

يأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بتقارير عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود عن الملاحة في مضيق هرمز، حيث أفادت مصادر أمريكية أمس الخميس، بأن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى إطار اتفاق مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار الساري بينهما لمدة 60 يوماً.

سوريا وقطر تستعرضان سبل التعاون في قطاع الطاقة
استقرار أسعار الذهب في السوق السورية
بحث آليات تطوير نظام الاستثمار في المدن الصناعية
هيئة الطيران المدني السورية تبحث بدمشق مع شركات إماراتية تعزيز ‏التعاون في قطاع الطيران
سفارة أذربيجان بدمشق: تدشين خط نقل الغاز إلى سوريا يعكس رغبة القيادة الأذربيجانية في دعم التنمية الاقتصادية فيها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك