مؤشر نيكي يبلغ أعلى مستوى في تاريخه مدفوعاً باتفاق أمريكي إيراني

طوكيو-سانا

أغلق المؤشر نيكي الياباني، اليوم الجمعة، عند أعلى مستوى له في تاريخه، مرتفعاً 2.5 بالمئة إلى 66329.50 نقطة، فيما سجّل خلال التداول ذروة قياسية عند 66505.02 نقاط، في حين ارتفع المؤشر الأوسع “توبكس” 1.4 بالمئة إلى 3957.17 نقطة.

وعزّز من هذا الزخم أيضاً بحسب وكالة رويترز، إعلان شركة “ديل تكنولوجيز” الأمريكية للتكنولوجيا، رفع توقعاتها السنوية للإيرادات والأرباح، ما أشعل حماساً واسعاً في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها مجموعة “سوفت بنك” التي قفز سهمها 5.1 بالمئة الجمعة، ليبلغ ارتفاعه الأسبوعي 10.9 بالمئة.

يأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بتقارير عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود عن الملاحة في مضيق هرمز، حيث أفادت مصادر أمريكية أمس الخميس، بأن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى إطار اتفاق مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار الساري بينهما لمدة 60 يوماً.