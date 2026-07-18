المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 18 من تموز 2026

دمشق:

1 – افتتاح الملتقى الريادي الثاني للجامعات الدولية بعنوان (EduLead 2026)، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – ورشة عمل للأطفال بعنوان (رسم وقراءة قصة وأعمال يدوية)، تقدمها الأستاذتان حنان محمد ورجاء علي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان (دور المجتمع في صناعة الاستقرار في سوريا الجديدة)، يلقيها الدكتور ياسر العيتي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – ندوة بعنوان (وضع النساء السوريات وأثر الحرب عليهن اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً)، يقدمها كل من الطبيب النفسي جلال نوفل والباحثة الصحفية سعاد خبية وتديرها جلنار العلي، في مقهى الكمال بدمشق، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – أمسية أدبية بعنوان الكتاب خير جليس، يقدمها الأستاذ محمد الراوي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

6 – مسرحية للأطفال بعنوان (ستيج والدب)، تقدمها فرقة عمو سعيد لمسرح الطفل والعائلة، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – عرض أفلام “الشر المميت: احتراق، حكاية لعبة 5، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – أنشطة للدعم النفسي وحماية الطفل بعنوان (طفولة آمنة.. مستقبل أجمل)، في المركز الثقافي بالقطيفة، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – عرض الفيلم الوثائقي (حكايا بيتية)، للمخرج نضال الدبس، في مقر نادي سينما جرمانا (حي القريات)، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

عرض مسرحي للأطفال بعنوان “فلة والأقزام”، تقدمه فرقة هابي ماجيك، في مسرح قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 5:00 عصراً.

حماة:

1 – أمسية بعنوان (حكايا مصياف)، يقدمها الأستاذ إبراهيم سليمان أحمد، في صالة العلم والمعرفة بمصياف (خان القصاب سابقاً)، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – عرض الفيلم الأمريكي (الضربة المفاجئة)، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 8:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ملتقى يافعي شؤون الشباب، يقدمه قطاع شؤون الشباب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض الأفلام القصيرة: الساروت، حجيّ مارع، الاعتصام الأول، سهيل، والفيلمين الطويلين أحمد مريم، والمترجم، ضمن تظاهرة أفلام الثورة السورية، في سينما كندي طرطوس، من الساعة الـ 3:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 7:00 مساءً.

3 – عرض فيلمي “الشفق” و”من سيلقي التراب يا أبي”، للأخوين ملص، في مقهى شبابيك بطرطوس (بناء الصيدلية العمالية – الواجهة الشمالية)، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – عرض سينمائي، يقدمه نادي أصدقاء اتحاد الكتاب العرب بالتعاون مع فريق حنطة التطوعي، في المركز العربي الثقافي بالقدموس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 – جلسة حوارية بعنوان “المرأة وآفاق مرحلة التغيير: بين الهموم والآمال”، تقدمها الدكتورة ميادة الحسن، في ديوان جامع التوحيد الكبير بحلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – عرض أفلام: “صقر وكناريا، الشر المميت: احتراق، موانا، الصندوق الأسود، هوس، الشاطر” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.