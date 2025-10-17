فعاليات فنية وموسيقية في ثاني أيام مهرجان السلام في حمص

حمص-سانا

احتضن مهرجان السلام في يومه الثاني بحمص فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية منوعة بحضور عدد كبير من الزوار.

و تضمنت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان الذي يقام في ساحة محطة القطار بحي المحطة، حفلاً فنياً ترفيهياً قدمته فرقة (هابي ماجيك لمسرح العائلة والطفل)، وأمسية موسيقية غنائية لفرقة (موزاييك) إضافة إلى عرض مسرحية “تحكاية” ومعرض فني تشكيلي بعنوان “السلام” يستضيفهما قصر الثقافة في المدينة.

وأشار أحد منسقي المهرجان، أنور أبو الوليد، في تصريح لمراسلة سانا، إلى أن المهرجان يوفر فرصة لتقديم عروض فنية وثقافية، مما يساهم في إثراء المشهد الفني والثقافي بتقديم فعاليات متنوعة تعكس مكانة مدينة حمص.

بدوره، لفت قائد فرقة (موزاييك)، وسيم بطرس، إلى أن برنامج الأمسية تضمن توليفة أغانٍ سورية وثورية وطربية، بالإضافة إلى مقطوعة أجنبية بتوزيع عربي بعنوان “الرقصة الهنغارية”، مشيراً إلى أن الفعاليات الثقافية والموسيقية على امتداد أيام المهرجان تساهم في تعزيز الهوية الثقافية للمجتمع، وتخلق مساحات للقاءات والتفاعل بين أفراده.

وأوضح مدير فرقة (هابي ماجيك لمسرح الطفل والعائلة)، سعيد طوقتلي، أن فقرات العرض استقطبت الأطفال لترسم البسمة على وجوههم، عبر شخصيات كرتونية محببة إليهم، ومسابقات ترفيهية تفاعلية، وفقرة المهرجين “زيكو وشريكو”، بالإضافة إلى فقرة الساحر والجوائز وألعاب الخفة.

وأعربت دانية النجار، إحدى زوّار المعرض، عن سعادتها بزيارة أجنحة المهرجان المتنوعة وحضور فعالياته التي أتاحت لها التعرّف على أصناف عديدة من المنتجات المعروضة، والاستمتاع بالعروض الترفيهية والموسيقية التي جمعت جمهورًا واسعًا من أهالي حمص.

وكانت فعاليات مهرجان السلام انطلقت أمس وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وتتضمن فعاليات ثقافية وفنية واجتماعية متنوعة.