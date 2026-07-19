إكثار البذار تفحص أكثر من 1000 عينة ضمن موسم استلام محصول البذار

IMG 20260719 154230 092 إكثار البذار تفحص أكثر من 1000 عينة ضمن موسم استلام محصول البذار

دمشق-سانا

نفذت مديرية مراقبة الجودة والمختبرات في المؤسسة العامة لإكثار البذار في وزارة الزراعة، فحص وتقييم أكثر من 1000 عينة من العينات الواردة من الحقول المتعاقد عليها، ضمن موسم استلام محصول البذار.

IMG 20260719 154230 215 إكثار البذار تفحص أكثر من 1000 عينة ضمن موسم استلام محصول البذار

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذار عمار المحمد، كما نقلت قناة الوزارة عبر التلغرام، اليوم الأحد، أن جميع العينات تخضع لاختبارات فنية ومخبرية دقيقة لتحديد درجة البذار ومرحلتها ومدى مطابقتها المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، تمهيداً لاعتمادها واستلامها بشكل نهائي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المؤسسة على ضمان جودة البذار المنتجة، بما يسهم في توفير بذار معتمدة وعالية الجودة للمزارعين، ويعزز نجاح المواسم الزراعية المقبلة، ويرفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

ورشة عمل في وزارة الزراعة بدمشق لدعم جودة المنتج الريفي وتسويقه
بدء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الزراعية بمركز ريف دمشق
دورة تدريبية في ريف دمشق لتطوير برنامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية
ندوة في حمص تبحث فرص الاستثمار وتمكين رواد الأعمال
غرام الذهب عيار 21 ينخفض 200 ليرة جديدة في السوق السورية‎
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك