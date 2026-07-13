من سيم ون إلى تيلي نوروود.. عندما استشرفت السينما زمن الممثل الافتراضي

دمشق-سانا

قبل أكثر من عقدين، قدم المخرج النيوزيلندي أندرو نيكول في فيلم “سيم ون” رؤية بدت آنذاك أقرب إلى الخيال العلمي، حين ابتكر شخصية ممثلة افتراضية تحقق شهرة عالمية رغم أنه لا وجود لها خارج الحاسوب.

واليوم، تعود تلك الفكرة إلى الواجهة مع إعلان أول بطولة سينمائية لشخصية مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعيد فتح النقاش حول مستقبل الممثل، وحدود التكنولوجيا، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما.

خيال الأمس… واقع اليوم

عُرض فيلم “سيم ون” عام 2002، وتدور أحداثه حول مخرج سينمائي يؤدي دوره آل باتشينو، يلجأ إلى ابتكار ممثلة رقمية تحمل اسم سيمون بعد انسحاب بطلة فيلمه، لتتحول الشخصية الافتراضية إلى نجمة جماهيرية تتصدر عناوين الصحف وتستقطب ملايين المعجبين، في حين يظل سر عدم وجودها الحقيقي مجهولاً.

وعلى الرغم من أن الفيلم جاء آنذاك في إطار كوميدي ساخر، فإنه طرح أسئلة مبكرة حول قدرة التكنولوجيا على صناعة النجومية، وإمكانية استبدال الإنسان بشخصية رقمية، وهي أسئلة لم تكن تبدو واقعية قبل أكثر من عشرين عاماً، لكنها أصبحت اليوم جزءاً من النقاش الدائر داخل صناعة السينما.

تيلي نوروود… الممثلة التي لا وجود لها

يأتي الإعلان عن بطولة الشخصية الافتراضية تيلي نوروود لفيلم ميسالايند، الذي تنتجه شركة بارتيكل 6 باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليمنح تلك الفرضية السينمائية بعداً واقعياً، إذ تعد الشخصية أول بطلة لفيلم روائي طويل تُنتج بالكامل بالذكاء الاصطناعي، في تجربة تعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول كيان يعمل بالذكاء الاصطناعي يسعى لاكتشاف هويته داخل عالم رقمي، في عمل يمزج بين الدراما والكوميديا.

ويرى القائمون على المشروع أن التجربة لا تهدف إلى استبدال الفنان، بل إلى استكشاف أدوات جديدة للإنتاج السينمائي تجمع بين الإبداع البشري وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين أثار الإعلان نقاشاً واسعاً بين صناع السينما حول مستقبل المهن الإبداعية.

نقاد: السينما طرحت الأسئلة مبكراً

عند عرض “سيم ون” قبل نحو ربع قرن رأى عدد من النقاد حينها أن الفيلم تجاوز حدود الكوميديا ليقدم قراءة استشرافية لعلاقة الفن بالتكنولوجيا، حيث وصفت مجلة تايم العمل بأنه هجاء ذكي لثقافة الشهرة وصناعة النجوم، بينما اعتبرت واشنطن بوست أن الفيلم يناقش بطريقة ساخرة قابلية الجمهور لتصديق الصورة الإعلامية أكثر من الواقع، في حين رأت صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر أن فكرته تقترب من مستقبل قد يصبح فيه التمييز بين الحقيقي والافتراضي أكثر تعقيداً.

اليوم، تبدو تلك القراءات أكثر قرباً من الواقع، مع التطور الكبير الذي حققته تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقدرتها على إنتاج شخصيات وصور وأصوات يصعب أحياناً التمييز بينها وبين الإنسان الحقيقي.

بين الإبداع والهواجس الأخلاقية

لم يقتصر الجدل على الجانب التقني، بل امتد إلى البعد المهني والأخلاقي، إذ سبق لنقابة الممثلين الأمريكية أن حذرت من استخدام الذكاء الاصطناعي بديلاً عن الممثلين من دون ضوابط تحفظ حقوقهم، مؤكدةً أهمية الحصول على موافقة الفنانين وتعويضهم عند استخدام صورهم أو أصواتهم رقمياً.

في المقابل، يرى مؤيدو هذه التقنيات أن الذكاء الاصطناعي لن يلغي دور الفنان، بل سيصبح أداة جديدة توسع آفاق الإبداع تماماً كما أحدثت المؤثرات البصرية والثورة الرقمية تحولات كبيرة في صناعة السينما خلال العقود الماضية.

حين يسبق الخيال الزمن

ما بدا في “سيم ون” عام 2002 مجرد حكاية ساخرة عن ممثلة لا وجود لها، أصبح اليوم سؤالاً حقيقياً تواجهه صناعة السينما مع دخول الشخصيات الافتراضية إلى الشاشة الكبيرة.

وبين من يراها امتداداً للتطور التقني، ومن يعدها تحدياً لمستقبل الأداء الإنساني، يؤكد الفيلم مرة أخرى قدرة السينما على استشراف التحولات الكبرى قبل أن تصبح واقعاً، ويعيد طرح سؤال لا يزال مفتوحاً: هل يمكن أن يصبح نجم المستقبل خوارزمية، أم أن الحضور الإنساني سيبقى العنصر الذي لا يمكن استبداله؟