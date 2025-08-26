اللاذقية-سانا

من قلب الطبيعة الساحرة وتراث بلدة كسب الجبلية العريق في ريف اللاذقية، يبرز صابون كسب حرفة تراثية تحولت إلى علامة تجارية تجاوزت حدود المنطقة، إلى الأسواق العربية والعالمية.

إرث حرفي من قلب طبيعة كسب

ومن بين المعامل المنتشرة بكثرة في بلدة كسب، يبرز معمل “جغليان غرين” الذي تأسس عام 2007 كمشروع عائلي متخصص في صناعة الصابون التقليدي البارد، حيث قال صاحبه شيراز جغليان الذي ورثه عن أبيه: “إن هذا المكان يمثل إرثاً حرفياً يعكس التزاماً بالحفاظ على هوية صناعة الصابون في البلدة، التي تشتهر بهذه الحرفة منذ مئات السنين.”

التصنيع البارد سر جودة صابون كسب

وأوضح جغليان في تصريح لمراسل سانا أن المعمل يعتمد طريقة التصنيع البارد التقليدية التي تحافظ على القيمة العلاجية والطبيعية للمواد الأولية المستخدمة، ومنها زيت الغار الذي يشكل سر جودة وتميز صابون كسب، إضافة إلى زيت الزيتون البكر والماء الممزوج بالقطرونة.

إضافات طبيعية تعزز الفوائد العلاجية

ولتعزيز فوائد الصابون وتنويع المنتجات، بين جغليان أنه تتم إضافة أعشاب طبيعية أخرى، مثل الكركم وحبة البركة، والتي تستخدم أيضاً في منتجات أخرى إلى جانب الصابون، مثل الشامبو والبلسم الطبيعي.

مراحل الإنتاج… من الخلط إلى التجفيف

وعن مراحل الإنتاج التي تستغرق نحو 25 يوماً، أشار جغليان إلى أنها تشمل عملية الخلط، حيث يتم مزج المكونات باستخدام خلاط كهربائي كأحد التطويرات المحدودة على العملية التقليدية، ومن ثم عملية التصبين والتقسيم، حيث تترك العجينة لتتصلب، ثم تُقطّع يدوياً لتختتم بعملية التجفيف، وهي المرحلة الأطول حيث يُترك الصابون ليجف بشكل طبيعي، وتسهم الحرارة في فصل الصيف في تسريع هذه العملية.

منتج علاجي يتجاوز الاستخدام التنظيفي

وأكد جغليان أن أهم ما يتميز به صابون كسب أنه منتج علاجي وليس تنظيفياً فحسب، فهو يحافظ على الخصائص الطبيعية والطبية الكاملة لزيت الغار والزيتون بفضل التصنيع البارد، إضافة إلى نقاء المكونات وخلو المنتج من المواد الكيميائية والاصطناعية.

تحديات الحرفة… ارتفاع أسعار زيت الغار وقلة توفره

ورغم أهمية هذه الحرفة التقليدية في كسب فإنها تواجه عدة تحديات تهدد استمراريتها، حيث لفت جغليان بهذا الصدد إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، وخاصة زيت الغار وقلة توفره، وهو ما يرفع من تكلفة الإنتاج، وبالتالي سعر المنتج النهائي ويحد من قدرته على المنافسة محلياً.

التصدير خيار رئيسي لمواجهة تحديات السوق المحلي

وأشار جغليان إلى أن التوجه نحو التصدير للأسواق الخارجية يبقى خياراً رئيسياً، حيث يحظى صابون كسب بإقبال كبير في الأسواق العربية والعالمية.

كما طالب بضرورة توفير دعم يحفظ استمرارية هذه الحرفة، من خلال توفير المواد الأولية بأسعار معقولة، وتذليل عقبات التسويق.

توريث المهنة… إرث للأجيال القادمة

وتحرص عائلة جغليان على ضمان استمرارية هذا الإرث الحرفي من خلال توريثه للأجيال القادمة، ليبقى تقليداً حياً يعبّر عن الهوية الثقافية والتراث الأصيل للمنطقة.