قراءة في تجارب رواد المسرح السوري ضمن فعاليات ‏المنتدى الاجتماعي

دمشق-سانا‏

قدّم الكاتب والناقد المسرحي جوان جان اليوم الإثنين، ‏محاضرة بعنوان “الشخصيات المؤثرة في المسرح ‏السوري”، ضمن نشاطات المنتدى الاجتماعي في مقهى ‏الطلياني بدمشق، مستعرضاً عبر قراءة نقدية وتاريخية ‏مسار روّاد المسرح السوري الذين أسهموا في بناء هويته ‏الفنية والفكرية عبر عقود‎.‎

عمر حجو… دون كيشوت المسرح السوري

توقّف جان عند تجربة الفنان عمر حجو بوصفها واحدة ‏من أكثر التجارب جرأة وتحدياً، بدءاً من أعماله الوطنية ‏في أربعينيات القرن الماضي وصولاً إلى تأسيسه المسرح ‏الإيمائي الصامت الذي سبق التجارب العربية بثلاثة ‏عقود، مبيناً أن حجو واجه الرقابة والضغوط الأمنية، ‏لكنه ظلّ متمسكاً بتقديم مسرح جاد يعالج قضايا الناس، ‏وأسهم في تأسيس المسرح القومي عام 1960، ليبقى أحد ‏أبرز المجددين في تاريخ المسرح السوري‎.‎

‎نهاد قلعي… مؤسس المسرح القومي وصانع التحولات

أبرز جان دور الفنان نهاد قلعي الذي بدأ من المسرح ‏المدرسي قبل أن يؤسس فرقة النادي الشرقي، ثم يُكلّف ‏عام 1959 بتأسيس المسرح القومي وإدارته، مقدّماً ‏أعمالاً سورية وعربية شكّلت نقلة نوعية في تاريخ ‏المسرح، كما شارك في أعمال مسرحية بارزة مع الفنانين ‏دريد لحام وأسعد فضة، ليصبح أحد أهم أعمدة المسرح ‏السوري الحديث.

‎ثناء دبسي… حضور نسائي استثنائي في زمن صعب

توقفت المحاضرة عند تجربة الفنانة ثناء دبسي التي ‏كسرت القيود الاجتماعية في خمسينيات القرن الماضي، ‏وانتقلت من حلب إلى دمشق لتبدأ مسيرة مسرحية لافتة ‏في المسرح القومي منذ عام 1961، وأشار إلى ‏مشاركاتها التراجيدية والواقعية في السبعينيات، ودورها ‏في تطوير الأداء المسرحي النسائي، إضافة إلى مواقفها ‏الداعية إلى أرشفة المسرح السوري وحفظ تاريخه‎.‎

هاني الروماني… ذاكرة مسرحية غابت خلف أضواء ‏التلفاز

اختتم جان باستعراض تجربة الفنان هاني الروماني الذي ‏بدأ في فرقة ندوة الفكر والفن، وامتلك حضوراً مسرحياً ‏قوياً قبل أن يتجه إلى التلفزيون، ما جعل أثره المسرحي ‏يتراجع في الذاكرة العامة، وأوضح أن عودته إلى ‏المسرح عام 2004 عبر مهرجان مدينة الثورة شكّلت ‏فرصة لإعادة قراءة تجربته والتواصل مع الجيل الجديد‎.‎

وفي تصريح لـ سانا، أكد جوان جان أن هذه الشخصيات ‏مجتمعة شكّلت الركائز الأساسية لبناء هوية المسرح ‏السوري، وأسهمت في تطويره عبر مراحل متعاقبة، داعياً ‏إلى ضرورة توثيق تجاربهم وحفظ إرثهم الفني لضمان ‏استمرارية الحركة المسرحية وتطورها‎.‎

‎يذكر أن جوان جان كاتب وناقد مسرحي وخريج قسم ‏النقد والدراسات المسرحية في المعهد العالي للفنون ‏المسرحية، وصدر له عدد من الكتب عن وزارة الثقافة ‏واتحاد الكتاب العرب، كما كتب أعمالاً مسرحية عديدة ‏نُشرت وعُرضت على المسارح السورية‎.‎