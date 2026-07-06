قراءة في تجارب رواد المسرح السوري ضمن فعاليات ‏المنتدى الاجتماعي

دمشق-سانا
قدّم الكاتب والناقد المسرحي جوان جان اليوم الإثنين، محاضرة بعنوان “الشخصيات المؤثرة في المسرح السوري”، ضمن نشاطات المنتدى الاجتماعي في مقهى الطلياني بدمشق، مستعرضاً عبر قراءة نقدية وتاريخية مسار روّاد المسرح السوري الذين أسهموا في بناء هويته الفنية والفكرية عبر عقود.
عمر حجو… دون كيشوت المسرح السوري
توقّف جان عند تجربة الفنان عمر حجو بوصفها واحدة من أكثر التجارب جرأة وتحدياً، بدءاً من أعماله الوطنية في أربعينيات القرن الماضي وصولاً إلى تأسيسه المسرح الإيمائي الصامت الذي سبق التجارب العربية بثلاثة عقود، مبيناً أن حجو واجه الرقابة والضغوط الأمنية، لكنه ظلّ متمسكاً بتقديم مسرح جاد يعالج قضايا الناس، وأسهم في تأسيس المسرح القومي عام 1960، ليبقى أحد أبرز المجددين في تاريخ المسرح السوري.
نهاد قلعي… مؤسس المسرح القومي وصانع التحولات
أبرز جان دور الفنان نهاد قلعي الذي بدأ من المسرح المدرسي قبل أن يؤسس فرقة النادي الشرقي، ثم يُكلّف عام 1959 بتأسيس المسرح القومي وإدارته، مقدّماً أعمالاً سورية وعربية شكّلت نقلة نوعية في تاريخ المسرح، كما شارك في أعمال مسرحية بارزة مع الفنانين دريد لحام وأسعد فضة، ليصبح أحد أهم أعمدة المسرح السوري الحديث.
ثناء دبسي… حضور نسائي استثنائي في زمن صعب
توقفت المحاضرة عند تجربة الفنانة ثناء دبسي التي كسرت القيود الاجتماعية في خمسينيات القرن الماضي، وانتقلت من حلب إلى دمشق لتبدأ مسيرة مسرحية لافتة في المسرح القومي منذ عام 1961، وأشار إلى مشاركاتها التراجيدية والواقعية في السبعينيات، ودورها في تطوير الأداء المسرحي النسائي، إضافة إلى مواقفها الداعية إلى أرشفة المسرح السوري وحفظ تاريخه.
هاني الروماني… ذاكرة مسرحية غابت خلف أضواء التلفاز
اختتم جان باستعراض تجربة الفنان هاني الروماني الذي بدأ في فرقة ندوة الفكر والفن، وامتلك حضوراً مسرحياً قوياً قبل أن يتجه إلى التلفزيون، ما جعل أثره المسرحي يتراجع في الذاكرة العامة، وأوضح أن عودته إلى المسرح عام 2004 عبر مهرجان مدينة الثورة شكّلت فرصة لإعادة قراءة تجربته والتواصل مع الجيل الجديد.
وفي تصريح لـ سانا، أكد جوان جان أن هذه الشخصيات مجتمعة شكّلت الركائز الأساسية لبناء هوية المسرح السوري، وأسهمت في تطويره عبر مراحل متعاقبة، داعياً إلى ضرورة توثيق تجاربهم وحفظ إرثهم الفني لضمان استمرارية الحركة المسرحية وتطورها.
يذكر أن جوان جان كاتب وناقد مسرحي وخريج قسم النقد والدراسات المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية، وصدر له عدد من الكتب عن وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب، كما كتب أعمالاً مسرحية عديدة نُشرت وعُرضت على المسارح السورية.