المسرح التفاعلي يجذب الأطفال واليافعين في المكتبة الوطنية بدمشق

دمشق-سانا

استضاف المسرح التفاعلي في المكتبة الوطنية بدمشق سلسلة من الفعاليات ضمن معرض كتاب الطفل، مستقطباً مئات الأطفال واليافعين في أجواء تعليمية كسرت النمط التقليدي للقراءة وربطت الكتاب بالمتعة والتجربة الحية.

وتنوعت الفقرات بين مسابقات ثقافية مباشرة، وألعاب ذكاء، وفقرات حكواتي، إضافة إلى عروض مسرحية وموسيقية، حيث جرى تقديم المحتوى بأساليب حديثة تعتمد على إشراك الأطفال وتحفيز روح المنافسة لديهم.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح عبد الرحمن شيخ الأرض، مسؤول رعاية المواهب وتنمية الإبداع في مديرية ثقافة الطفل، أنّ الفعاليات تستهدف الفئة العمرية بين 10 و18 عاماً، وتركز على تعزيز التفاعل عبر مسابقات تشمل الثقافة العامة والعلوم والتاريخ باستخدام تقنيات حديثة مثل تطبيق “كاهوت”، بهدف تطبيق مفهوم التعلم باللعب وكسر الحاجز بين الطفل والكتاب.

من جانبه، أكد الفنان عيسى الحسيني، مقدم الفعاليات، أن الأطفال يشكلون طاقة إيجابية حقيقية، مشيراً إلى تفاعلهم الكبير مع الأنشطة وخاصة على خشبة المسرح، مشدداً على أهمية القراءة كركيزة أساسية في بناء وعي الأجيال وصناعة المستقبل.

تأتي هذه الفعالية ضمن نشاطات مهرجان كتاب الطفل، الذي يواصل برامجه الثقافية والفنية المتنوعة حتى يوم الأحد القادم.