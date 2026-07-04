المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 4 من تموز 2026

المفكرة الثقافية المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 4 من تموز 2026

دمشق:

1 – رحلة ثقافية للأطفال إلى المتحف الوطني بإشراف الأستاذتين حنان محمد ورجاء علي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – ندوة صحية توعوية بعنوان “الصحة النفسية للطفل” بإشراف الأساتذة هيام الحلاق، وهناء الجلاد، وخولة الخطيب، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 – دورة بعنوان “شاب يعي من هو” بإشراف الأستاذ بلال شوقل، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – ورشة عمل بعنوان “إدارة الموارد البشرية” بإشراف الأستاذ سليمان زيدان، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “الديناصور الطيب” و”أمنية” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً والـ 6:00 مساءً.

6 – عرض مسرحي للأطفال بعنوان “يوميات شمسية وشموسة” تأليف وإخراج مها نشواتي في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

7 – مسرح خيال ظل وعراضة شامية للأطفال بإشراف الأستاذين أنور باكير ومحمود صوان، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

8 – معرض فني بعنوان “تساؤلات” للفنانين بسام الحجلي وربى قرقوط وزياد قات وسليمان عبيد، في غاليري آرت هاوس بالمزة، الساعة الـ 6 مساءً.

9 – عرض أفلام “حكاية لعبة 5، سفن دوجز، صقر وكناريا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – افتتاح معرض سيدات يبرود للحرف اليدوية، في مقر المركز الثقافي العربي بمدينة يبرود، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – حفل توقيع كتاب “أحجار اللعب” للكاتب عدي الزعبي، في مقر نادي سينما جرمانا، حي القريات، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – محاضرة ثقافية بعنوان “الذكاء العاطفي مفتاح النجاح لغة القلوب والعقول” تقدمها المدربة نهال درويش، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 6 مساءً.

حمص:

أصبوحة أدبية منوعة بعنوان “كرة أرضية: أدب يحتفي بالمكان” يقيمها ملتقى حمص الأدبي في دير الآباء اليسوعيين بحي بستان الديوان، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حماة:

عرض الفيلم الأمريكي “أول 50 موعداً”، في سينما سلمية الساعة الـ 8:00 مساءً.

طرطوس:

1 – رحلة تفاعلية ترفيهية للأطفال إلى مشروع عصام فريج بالتعاون مع فريق مهارات الحياة، يقيمها قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة “هجرة”، و”الأميرة والضفدع”، و”الروبوت البري”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

3 – أنشطة ترفيهية وحركية، وسرد قصصي، ومحاضرات تثقيفية متنوعة في صحة الأسنان، والغذاء الصحي، والتربية، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – عرض مسرحي للأطفال بعنوان “حارسة الماء” بالتعاون مع فريق مهارات الحياة وبإشراف الأستاذة أمل العلي في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

محاضرة تاريخية تقيمها جمعية العاديات في اللاذقية بعنوان “من نقماد إلى أخناتون ونفرتيتي” يقدمها الأستاذ سجيع قرقماز، وذلك في مقر الجمعية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 – معرض أعمال يدوية وتراثية بعنوان “آبا آس: اليد المبدعة” تقيمه الجمعية الخيرية الشركسية بحلب بالتعاون مع جمعية العاديات في مقر جمعية العاديات، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – حفل توقيع ديوان “نعناع الغياب” للكاتب إبراهيم كسار، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – عرض أفلام: “أصوات أمّنا، أعيدوها، فاميلي بيزنس، سفن دوجز، حكاية لعبة، صقر وكناريا” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة 9:15 مساءً.

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