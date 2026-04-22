معرض الكتاب العربي المتنوع في كلية الاقتصاد.. مبادرة تعزز حضور القراءة في الوسط الجامعي

دمشق-سانا

في إطار تنشيط الحراك الثقافي داخل الجامعات السورية، أطلقت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، بالتعاون مع دار رسلان للطباعة والنشر اليوم الأربعاء، معرض “الكتاب العربي المتنوع” في بهو الكلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقافة المقروءة، وإتاحة الوصول إلى أحدث الإصدارات العلمية والمعرفية للطلاب.

ويستمر المعرض 10 أيام، مقدّماً مجموعة واسعة من الكتب الأكاديمية والتاريخية والأدبية وكتب الأطفال، إلى جانب الأدب المترجم، مع حسومات تصل إلى 50 بالمئة، بما يسهّل اقتناء الكتاب، ويعزز حضوره في الحياة الجامعية.

استعادة دور الكتاب في الحياة الجامعية

وأكد رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر في تصريح لـ سانا، أن تنظيم معارض كتب مؤقتة في عدد من الكليات، منها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، يأتي في سياق تشجيع الطلاب على القراءة، ولا سيما في ظل تراجع الإقبال على الكتاب الورقي خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تسهم في إعادة ربط الطالب بالمنشورات الحديثة، إلى جانب توفير الكتب الجامعية بصيغ إلكترونية عبر موقع الجامعة، ووجود معرض دائم لهيئة الكتب والمطبوعات، فضلاً عن مشاركة الجامعة في معارض محلية وخارجية، بما يعزز حضور الكتاب كأداة أساسية للمعرفة.

الكتاب الورقي مرجع علمي موثوق

بدورها شددت المديرة التنفيذية في دار رسلان للطباعة والنشر والتسويق فادية عبد الخالق على أهمية استمرار التظاهرات الثقافية في الجامعات، باعتبارها رافعة لدعم القراءة في مواجهة التحديات التي يفرضها العصر الرقمي.

وأوضحت أن الكتاب الورقي لا يزال يشكل مرجعاً أساسياً وموثوقاً للطلاب والباحثين، مقارنةً ببعض المصادر الإلكترونية غير المحكمة، مشيرةً إلى أن الدار تقدم إصدارات متنوعة تشمل الاقتصاد والإدارة والتسويق والعلاقات العامة، إلى جانب الأدب العربي وكتب الأطفال والموسوعات والروايات والتاريخ والعلوم والأدب المترجم.

وأضافت: إن الدار تعمل بالتعاون مع وكالات نشر خارج سوريا لتأمين مراجع علمية موثوقة، مع الحرص على تقديم الكتب بأسعار تراعي القدرة الشرائية للطلاب.

الطلاب: مبادرة تقرّب الكتاب من القارئ

من جانبهم رأى عدد من الطلاب أن المعرض يشكل فرصة مهمة لتعزيز ثقافة القراءة وتسهيل الوصول إلى الكتاب.

وأكدت طالبة الماجستير في إدارة الأعمال فاطمة مقداد أهمية إقامة المعرض في الحرم الجامعي، لما يتيحه من تقريب الكتاب إلى الطالب، وتعزيز ثقافة القراءة بديلاً عن الاستخدام المفرط للهاتف المحمول، رغم التحدي الذي تمثله أسعار الكتب.

بدورهما أشاد الطالبان علاء المتولي وحمزة العوض بالمبادرة، لكونها توفر كتباً متنوعة تلبي احتياجاتهما الأكاديمية والثقافية، ولا سيما مع الحسومات التي تسهم في تسهيل اقتناء الكتب وجعلها في متناولهما.

نشر المعرفة وتعزيز حضور الكتاب

وتعمل دار رسلان للطباعة والنشر على نشر المعرفة والثقافة العربية، وتقديم إصدارات متنوعة داخل سوريا وخارجها، ساعية إلى ترسيخ حضور الكتاب العربي وتعزيز وصوله إلى القرّاء، مع الالتزام بقيم الجودة والأصالة.

ويؤكد المعرض في مجمله أهمية إعادة الاعتبار للكتاب الورقي داخل الفضاءات التعليمية، وتعزيز دوره في بناء المعرفة، في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الثقافي، بما يسهم في ترسيخ القراءة كركيزة أساسية في تكوين الأجيال الجديدة.