الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 23 من أيلول 2025

دمشق:

1 – افتتاح المعرض الفني الجماعي “نحاتو الغد”، في بهو كلية الفنون الجميلة بالبرامكة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – الأمسية القصصية “سرديات”، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 6 مساء.

3 -أمسية شعرية في مقر المنتدى الاجتماعي بالطلياني، الساعة الـ 6 مساء.

4 – أمسية موسيقية لأعمال زياد الرحباني، لأوركسترا ديكسي لاند، بمشاركة الكنازة الروحية، في قاعة كنيسة الصليب بالقصاع، الساعة الـ 8 مساء.

5 – عرض أفلام “رحلة كبيرة وجريئة وجميلة، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، آخر راجل في العالم، ماما وبابا”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 11 صباحاً، لغاية الساعة الـ 10.45 مساء.

حمص:

1 – عرض فيلم “الذي لا يقهر”، في مركز عاصمة السلام جانب دائرة الامتحانات، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – إطلاق دورة مكثفة بعنوان “المواطنة والأمن المجتمعي”، للدكتور عصام عبد المولى، في المركز الثقافي بحمص، الساعة الـ 4 عصراً.

إدلب:

إطلاق البرنامج التدريبي النوعي صناع القرار، بإشراف الدكتور حمزة حمزاوي، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 5 مساء.

حلب:

1 – ملتقى الشباب الإبداعي، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6 مساء.

2 – عرض أفلام” رحلة كبيرة وجريئة وجميلة، الشاطر، ريستارت، أسلحة، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، بامبي الحساب”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

اللاذقية:

حفل توقيع روايتي “ساعة أو موضعاً، رحلة ابن الشاطر نحو البحر البلطي”، للمؤلف نعمان صاري، في صالة جمعية العاديات باللاذقية، الساعة الـ 6 مساء.