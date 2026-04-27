سوريا من الرمز إلى الحرف… معرض يسلط الضوء على مسيرة الكتابة من نقش الحجر إلى الأبجدية الأولى

دمشق-سانا

نظّمت المديرية العامة للآثار والمتاحف في المتحف الوطني بدمشق معرضاً بعنوان “سوريا من الرمز إلى الحرف”، قدّمت من خلاله عرضاً للإرث العلمي والحضاري والثقافي لسوريا عبر التعريف بمراحل تطوّر الكتابة منذ آلاف السنين قبل الميلاد.

وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات الدبلوماسية الغربية، من بينها السفير الفرنسي في دمشق جان باتيست فافر، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية ستيفانو رافانيان، إضافة إلى سعد النعسان معاون وزير الثقافة.

من النقوش الأولى إلى أبجدية أوغاريت

وضمّ المعرض نماذج من أقدم وسائل التعبير الإنساني، من رسوم ورموز هندسية منقوشة على الحجر تعود لعصور ما قبل التاريخ، عُثر عليها في مواقع سورية مثل تل المريبط وجرف الأحمر، وشكّلت أبجدية أوغاريت النقلة النوعية الأبرز في تاريخ الكتابة، إذ اختصرت الرموز في ثلاثين حرفاً وقدّمت للعالم أول نظام أبجدي مكتوب.

كما عُرضت أحجار أثرية من الألف الثالث قبل الميلاد من موقع ماري بدير الزور، وألواح طينية مكتوبة باللغتين المسمارية والأكادية، إضافة إلى سيف برونزي من رأس شمرا نُقش عليه اسم أحد فراعنة مصر بالهيروغليفية، ما يعكس عمق العلاقات السورية–المصرية القديمة.

شواهد أثرية من عصور متعددة

اطّلع الزوار والوفود الأوروبية على قطع أثرية متنوعة، منها إبريق فخاري بخط نسخي، ولوحة حجرية بخط كوفي من شمال سوريا، وأخرى تعود لعهد نور الدين زنكي، كما ضم المعرض سراجين فخاريين بنقوش يونانية من القرن الأول الميلادي في حوران، ومنحوتة تدمرية من القرن الثاني الميلادي، وتمثالاً بازلتياً من السويداء، وشاهدة قبر بازلتية بنقش يوناني من ريف دمشق تعود للقرن ذاته.

وسلّط المعرض الضوء على الريادة السورية في تدوين الموسيقا، حيث عُثر في أوغاريت على أقدم مثال معروف عن “الموسيقا والكلمات” مدوناً على لوح طيني، وهو ما يُعد أول نوتة موسيقية في التاريخ.

من الفينيقية إلى العربية

وتناول المعرض انتشار الكتابة الفينيقية المؤلفة من 22 حرفاً في مدن الساحل السوري في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد، وانتقالها إلى بلاد الإغريق، ثم تطور الكتابة اليونانية خلال العصر الهلنستي، ومنها انبثقت خطوط عدة كالنبطي والسرياني وصولاً إلى الخط العربي.

وأوضح المدير العام للآثار والمتاحف مسعود بدوي في تصريح لـ سانا، أن سوريا تُعد مهد الحضارة والكتابة، وأن المعرض يبرز تطور الكتابة من الألف العاشر قبل الميلاد حتى العصر الحديث، مع التركيز على أهمية المواقع مثل أوغاريت التي شهدت التحول من الكتابة المقطعية إلى الأبجدية.

من جهته، أشار مدير شؤون المتاحف عمار كناوي إلى أن الكتابات الأولى انطلقت من جنوب بلاد الرافدين وانتشرت سريعاً، وأن لغة إيبلا المدونة على الرقم الطينية تمثل مرحلة مهمة في تاريخ التدوين، مؤكداً ريادة أبجدية أوغاريت التي انتقلت لاحقاً إلى أوروبا.

بدورها، أوضحت أمين متحف الآثار العربية والإسلامية نيفين سعد الدين تطور الخط العربي عبر العصور، موضحة أنه لم يكن مجرد عنصر توثيقي، بل عنصر جمالي أيضاً.

وأشارت إلى بدايات الخط العربي بالخط الكوفي غير المنقّط، ثم تطور خطوط أخرى مثل خط الثلث المستخدم في العمارة والزخرفة، مؤكدة أن الخط العربي وثّق تاريخ سوريا من العصر الأموي حتى العثماني.