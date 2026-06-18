القراءة السريعة وبناء مهارات الأطفال.. ورشة للصغار في ثقافي المزة

دمشق-سانا

استكشف أطفال ويافعون طرقاً مبتكرة وجديدة للمطالعة، خلال دورة تدريبية متخصصة في القراءة السريعة، انطلقت في المركز الثقافي العربي بالمزة اليوم الخميس، بإشراف المدربة دانا الحلبي.

مهارات القراءة والتركيز

وتستهدف هذه الدورة تنمية مهارات التركيز، والاستيعاب، والكتابة لدى المشاركين، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والسلوكي الذي يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويطور قدراتهم التعليمية والمعرفية.

وتضمنت الدورة مستويين تدريبيين، خُصص الأول للأطفال الذين يعانون ضعفاً في القراءة والكتابة أو لم يكتسبوا المهارات الأساسية فيهما، حيث جرى العمل على تمكينهم من قراءة جمل كاملة مع نهاية الدورة، بينما ركز المستوى الثاني على مهارات القراءة السريعة وما يرتبط بها من زيادة التركيز والفهم والحفظ ودقة الملاحظة، إضافة إلى تنمية الحصيلة اللغوية وتطوير المهارات الذهنية المرتبطة بفصّي الدماغ الأيمن والأيسر.

القراءة وعلاج مشاكل الأطفال

وفي تصريح لـ سانا، أوضحت الحلبي أن الدورة تعتمد برنامج للقراءة السريعة، يضم مستويات متعددة، تبدأ من المرحلة التمهيدية وصولاً إلى المستويات المتقدمة، وأضافت: إن التدريب يتناول أيضاً معالجة المشكلات الأكاديمية والنفسية التي قد تواجه الأطفال، مثل ضعف الثقة بالنفس أو آثار التنمر أو صعوبات التعلم، من خلال متابعة حالة كل طفل والعمل على دعمه أكاديمياً وسلوكياً ضمن الجلسات التدريبية.

وأشارت الحلبي إلى أن القراءة السريعة تعتمد على التوافق العصبي العضلي والتآزر البصري الحركي، موضحة أن استخدام المؤشر البصري أثناء القراءة يساعد الدماغ على تتبع المعلومات ومعالجتها بصورة أكثر كفاءة، وأن القراءة الصامتة ليست قراءة خاطئة كما يعتقد البعض، بل تشكل أحد أساليب تنمية سرعة الاستيعاب.

وبينت أن البرنامج يتضمن تمارين خاصة لتنشيط الفص الأيمن المرتبط بالخيال والإبداع والعاطفة، والفص الأيسر المرتبط بالتحليل والتركيب والرياضيات، بما يحقق تنمية متوازنة لقدرات الطفل الذهنية، مؤكدة أهمية تشجيع جميع الأطفال وعدم حصر الاهتمام بأصحاب المراكز الأولى فقط، إلى جانب تعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات التعليمية لرصد المشكلات التي تواجه الأطفال ومعالجتها بما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم الدراسي.

وعبر عدد من الأطفال عن سعادتهم بالتمارين التي يتلقونها، والتي من شأنها أن تجعل قراءتهم أسرع، وألا يشعروا بالملل من صفحات الكتب الطويلة.

وتأتي هذه الدورة ضمن الأنشطة الثقافية والمعرفية التي تنفذها وزارة الثقافة ومديرياتها في مختلف المحافظات، بهدف نشر ثقافة القراءة وتنمية مهارات الأطفال واليافعين، وتعزيز دور المراكز الثقافية بوصفها حواضن للمعرفة والإبداع والتعلم المستمر.