ورشة قراءة في درعا تعرّف الأطفال على ثقافات الشعوب عبر الحكايات الشعبية

درعا-سانا

نظّمت دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة بدرعا، أمس الأربعاء، ورشة قراءة ومطالعة بعنوان “مختارات من حكايا الشعوب”، في المكتبة العامة بمدينة درعا، بمشاركة أطفال من عمر تسع سنوات فما فوق، وذلك ضمن أنشطة تهدف إلى تنمية مهارات القراءة واستثمار أوقات العطلة الصيفية.

وتضمنت الورشة قراءة مجموعة من الحكايات الشعبية المنتقاة من ثقافات متعددة، أتاحت للأطفال التعرف على موروثات الشعوب وقيمها المشتركة، في أجواء تفاعلية جمعت بين تنمية الخيال وتشجيع المطالعة وفتح المجال للحوار وتبادل الآراء حول مضامين القصص.

وأوضح مدير ثقافة درعا سليمان الزعبي، في تصريح لـ سانا، أن المديرية تولي أنشطة الأطفال اهتماماً خاصاً ضمن برامجها الثقافية والتعليمية والترفيهية، انطلاقاً من أهمية دورهم في بناء المستقبل وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

وأضاف: إن هذه الورشات تأتي ضمن خطة تستهدف تنمية الطاقات الإبداعية للأطفال وتعزيز مهاراتهم اللغوية والمعرفية، مشيراً إلى أن المكتبات العامة تشكل بيئة مناسبة لاحتضان مثل هذه الأنشطة الثقافية والتربوية.

وعبّر عدد من الأطفال المشاركين عن سعادتهم بما اكتسبوه من معارف جديدة من خلال الحكايات التي قُدمت خلال الورشة، مؤكدين أنها شجعتهم على القراءة والنقاش والتعرف على ثقافات مختلفة بأسلوب ممتع.

وتأتي الورشة ضمن برنامج مديرية الثقافة في درعا الرامي إلى نشر ثقافة القراءة بين الأطفال واليافعين من خلال أنشطة دورية في المكتبات العامة والمراكز الثقافية، بما يسهم في ترسيخ القيم الإنسانية وتنمية المهارات اللغوية والمعرفية واستثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية.