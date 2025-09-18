الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 18 من أيلول 2025

دمشق:

1 – لقاء بحثي حول تطوير أجندة إصلاح قطاع الإعلام في سوريا، في مركز التدريب الإعلامي التابع لاتحاد إذاعات الدول العربية، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – عرض أفلام “العودة إلى حمص، صعود أطفال سوريين إلى السماء، قتل معلن، حلم الطفولة”، في صالة الدراما بدار الأوبرا، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – عرض فيلم “العودة إلى حمص” في سينما كندي دمشق، الساعة الـ 3 عصراً.

4 – عرض أفلام “صعود أطفال سوريين إلى السماء، الداخل مفقود والخارج مولود، قتل معلن”، في سينما كندي دمر، الساعة الـ 3 عصراً.

5 – ندوة بعنوان “بين الألم والأمل..كيف نعيش كمعتقلين سابقين”، في المركز الثقافي بأبو رمانة الساعة الـ 5.30 مساء.

6 – عرض أفلام “إلى سما، طائر النار”، في صالة الدراما بدار الأوبرا، الساعة الـ 6 مساء.

7 – عرض فيلم “قضية الغرباء”، في سينما كندي دمشق، الساعة الـ 6 مساء.

8 – عرض فيلم “الابن السيئ” في سينما كندي دمر، الساعة الـ 6 مساء.

9 – أمسية موسيقية بعنوان “حنين” في غاليري زوايا بالقصاع ساحة برج الروس، الساعة الـ 7 مساء.

10 – عرض أفلام “رحلة كبيرة وجريئة وجميلة، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، آخر راجل في العالم، ماما وبابا”، في صالة سينما سيتي من الساعة الـ 11 صباحاً، لغاية الساعة الـ 10.45 مساء.

ريف دمشق:

جلسة حوارية للطبيب النفسي وعضو الهيئة الوطنية للمفقودين جلال نوفل بعنوان “محنة مصير المفقود”، بالمركز الثقافي في مدينة داريا، الساعة الـ 6 مساء.

حماة:

أمسية شعرية بعنوان “صدى في نهر الذاكرة”، في المركز الثقافي جانب دوار عين اللوزة، الساعة الـ 6 مساء.

طرطوس:

حفل ختام النادي الصيفي للأطفال، في المركز الثقافي بمدينة طرطوس، الساعة الـ 5 مساء.

اللاذقية:

كرنفال “شموع لأجل السلام” لجمعية صناع السلام التنموية، في مقر الجمعية بأوتستراد الثورة مقابل مدرسة يونس حبيب، الساعة الـ 6 مساء

حلب:

عرض أفلام” رحلة كبيرة وجريئة وجميلة، الشاطر، ريستارت، أسلحة، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، بامبي الحساب”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.