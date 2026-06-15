من يكتب الرواية؟.. توكارتشوك تفتح ملف العلاقة الملتبسة بين الأدب والذكاء الاصطناعي

لندن-سانا

في وقت تتسارع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتدخل مجالات كانت تُعد حكراً على الإبداع البشري، يتواصل الجدل حول حدود استخدام هذه التقنيات في الأدب والفنون، ومدى تأثيرها على مفهوم الأصالة ودور الكاتب في العملية الإبداعية.

هذا النقاش عاد إلى الواجهة مؤخراً بعد تصريحات للكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك، الحائزة جائزة نوبل للآداب لعام 2018، بشأن استعانتها بأدوات الذكاء الاصطناعي خلال عملها على روايتها الجديدة، وفق ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية ومقرها لندن.

الذكاء الاصطناعي شريكاً في الكتابة؟

ذكرت الصحيفة أن توكارتشوك، خلال مشاركتها في مؤتمر “إمباكت 26” بمدينة بوزنان البولندية، تحدثت عن استعانتها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بعض عمليات البحث المرتبطة بكتابة روايتها التي تدور أحداثها في القرن التاسع عشر، مشيرةً إلى أن هذه الأدوات تساعد في توسيع آفاق التفكير والوصول إلى المعلومات بسرعة أكبر.

وأوضحت الكاتبة أنها استخدمت برامج الذكاء الاصطناعي للبحث عن معلومات تاريخية تتعلق ببعض تفاصيل الرواية، لافتةً في الوقت ذاته إلى ضرورة التحقق من النتائج التي تقدمها هذه البرامج بسبب احتمال وقوعها في أخطاء معلوماتية.

وحسب “الشرق الأوسط”، أثارت تصريحات توكارتشوك ردود فعل متباينة، ولا سيما بعد حديثها عن لجوئها أحياناً إلى برامج الدردشة للمساعدة في استكشاف بعض الأفكار، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش المتعلق بحدود استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية الإبداعية.

الأدب في مواجهة التحولات الرقمية

أشارت الصحيفة إلى أن الكاتبة البولندية سارعت لاحقاً إلى توضيح موقفها، مؤكدةً أنها لا تستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة أعمالها الأدبية، وأن دور هذه التقنيات يقتصر على البحث والأرشفة والتحقق من المعلومات، مشددةً على أن روايتها الجديدة كتبتها بنفسها دون مساهمة مباشرة من أي برنامج.

كما لفتت توكارتشوك إلى التحديات التي تواجه الأدب في العصر الرقمي، معربةً عن قلقها من تراجع الاهتمام بالروايات الطويلة واتجاه عدد متزايد من القراء إلى الاعتماد على الملخصات المختصرة بدلاً من قراءة الأعمال الكاملة.

وتعد توكارتشوك من أبرز الكاتبات المعاصرات في أوروبا، وقد حازت إلى جانب جائزة نوبل عدداً من الجوائز الأدبية العالمية، من بينها جائزة “بوكر” الدولية، فيما تُرجمت أعمالها إلى عشرات اللغات حول العالم.