المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 14 من حزيران 2026

دمشق:

1 – ورشة عمل بعنوان “مهارات الحساب الذهني”،بإشراف الأستاذة خديجة الأمل الكريم، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – ورشة بعنوان “نساء يصنعن الفرق: المرأة السورية بين التحدي والبناء” بإشراف الأستاذة سنا زبيدة، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – ورشة عمل تفاعلية بعنوان “مهارات إعادة التدوير” تقيمها الأستاذة صفاء ويبي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

4 – ورشة بعنوان “أخلاقيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة” بإشراف الأستاذ وسيم كناكرية، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 3 عصراً.

5 – عرض فيلمي الأطفال المترجمين “دامبو” و”سبونج بوب الهارب”، في صالة سينما الكندي بدمر، من الساعة الـ 4:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

6 – محاضرة يقدمها الدكتور عمر شحرور بعنوان “العرب والترك في بناء حضارة الإسلام العظيمة”، يستضيفها مسرح المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 5:00 مساءً.

7 – معرض أعمال يدوية بعنوان “ننسج الأمل” بإشراف الأستاذة رزان الكيلاني، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

8 – محاضرة بعنوان “آفاق الاستثمار على ضوء التشريعات الجديدة” بإشراف الدكتور محمد وليد منصور، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

9 – عرض مسرحية بعنوان “أيام الغفلة”، لطلاب السنة الرابعة بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية كعرض تخرج للفصل الثاني 2025-2026، في القاعة متعددة الاستعمالات بدار الأوبرا، الساعة الـ 7 مساءً.

10 – عرض أفلام “سفن دوجز، الكراش، الكلام على إيه، سادة الكون”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

1 – برنامج تدريبي نوعي بعنوان “الجاهزية الرقمية لسوق العمل”، بإشراف الخبير المهني جهاد رحمون، في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – ورشة تعليمية مخصصة للأطفال بعنوان “الشطرنج: متعة وتفكير”، يقدمها الأستاذ يحيى الصالح في المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

3 -ورشة عمل تفاعلية للأطفال بعنوان “خطر الموبايل على الأطفال: من التهديد إلى الاستثمار لصالحهم”، تقدمها الأستاذة هنادي انديوي، في قاعة المحطة الثقافية في جرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 – محاضرة زراعية توعوية بعنوان “الإدارة الكاملة لمكافحة آفات الزيتون” يقدمها الأستاذ صفوان الحسن، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – جلسة مراجعة في مادة العلوم لطلاب الثالث الثانوي تقدمها الأستاذة ريهام رعد، في المركز الثقافي العربي بالقصير، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – حفل فني لـ “فرقة شجن”، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

عرض فيلم وثائقي بعنوان “ميل يا غزيل”، للمخرجة اللبنانية ليليان الراهب بالتعاون مع فريق “تاء” ومساحات “أفلامنا”، في قاعة مركز أفكار بلس في حماة منطقة الطوافرة، الساعة الـ 6:30 مساءً.

طرطوس:

1 -ورشة في “الخط العربي” بإشراف وتدريب الأستاذ محمد كوسا، وورشة في “مهارات التواصل” عبر حلقة كتاب بعنوان “البيئة” يقدمها الأستاذان علي شاليش وميار حسن، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة قراءة تفاعلية للأطفال بعنوان “كيف أتحكم بغضبي”، في المكتبة الأهلية بقرية الجروية التابعة لقصر الثقافة في صافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – عرض فيلم الأطفال المدبلج “قلباً وقالباً”، والفيلمين العائليين المترجمين “ملافسينت، وكتاب الأدغال”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 بعد الظهر.

4 – قراءات قصصية للأطفال بعنوان “ياسمين وكوخ العجوز”، ينفذها قسم ثقافة الطفل بالتعاون مع مدارس الأحد، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

اللاذقية:

1 – ورشة عمل تفاعلية مخصصة للأطفال في تجارب الفيزياء بعنوان “قياس شدة التيار”، تقدمها المهندسة نوار داؤود في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي بمدينة جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة أوريغامي يقدمها مكتب ثقافة الطفل، في المركز الثقافي بجبلة الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – حوار أطفال “أبطال تحدي القراءة” تقدمه الأستاذة نور داؤد مع فريق مهارات الحياة، تليها فقرة غنائية وأغان تراثية يقدمها كورال معهد محمود العجان، في مهرجان ربيع اللاذقية الثاني (في حديقة البطرني)، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 – عرض الفيلم الأردني “بنات عبد الرحمن” للمخرج زيد أبو حمدان، في مساحة كراسي الإبداعية (THE HUB) في حي الجميلية بحلب، الساعة الـ 7 مساءً.

2 – عرض أفلام “المهرج 2، رومانسية في المكتب، مايكل، سفن دوجز، أسد، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.