اختتام فعالية “زوايا سورية” في بيت فارحي بدمشق القديمة

دمشق -سانا

اختتمت مساء اليوم فعالية “زوايا سورية” التي أقيمت في بيت فارحي بدمشق القديمة، على مدى ثلاثة أيام مسلطة الضوء على غنى وعراقة التراث السوري بوصفه ذاكرة حية تعكس هوية متجذرة.

وأكد المشاركون في الفعالية أن الحرف التقليدية والفنون والمطبخ السوري تشكل ركائز أساسية للحفاظ على الهوية الوطنية وبناء جسور التواصل بين الماضي والحاضر.

وفي هذا السياق، شهد اليوم الثالث للفعالية تركيزاً خاصاً على جيل اليافعين عبر تنظيم زيارات مدرسية وورشات عمل تفاعلية.

وبيّنت مديرة المشروع في وحدة دعم الاستقرار ريم مصري أن الفعالية حققت أهدافها في ربط الجيل الجديد بتراثه الأصيل، مشيرة إلى أن الورشات تضمنت تدريبات عملية على صناعة الفخار والزجاج المعشق والعمل على النول اليدوي، ما أتاح للطلاب فرصة التعرف على تاريخ هذه المهن العريقة التي تشكل جزءاً من وجدانهم الحضاري.

وفي الجانب الفني، أحيت فرقة “فَيْ” الموسيقية أمسية تضمنت مزيجاً من الأغاني الفلكلورية لمدينة السلمية بروح شبابية متجددة، تدمج بين الأصالة والأسلوب المعاصر، وأشار قائد الفرقة علي قدور أن المشاركة في هذه المبادرة تأتي كرسالة سلام ومحبة، مؤكداً أن السوريين يتعاونون لصياغة لوحة وطنية راقية تعكس جمال سوريا وتنوعها.

من جانبه لفت الحرفي فؤاد عربش، مدير مكتب الحرفيين في مؤسسة حلم دمشق، إلى أهمية تسليط الضوء على الحرف التراثية كالموزاييك الخشبي الذي يمتد تاريخه لأكثر من 170 عاماً.

وأوضح عربش أن المؤسسة تعمل على تدريب الأجيال الصاعدة مجاناً لضمان استمرارية هذا الطراز المعماري والجمالي الذي توارثوه عن الأجداد، مستعرضاً أنواع الأخشاب المستخدمة في الموزاييك من بيئة غوطة دمشق، كأخشاب الجوز والليمون والزيتون، والتي تشكل معاً لوحات هندسية بديعة.

يشار إلى أن فعالية “زوايا سورية” انطلقت يوم السبت الماضي، وتضمنت عروضاً موسيقية يومية تحتفي بتراث المدن السورية، مؤكدة أن التراث المادي واللامادي يبقى الركيزة الأساسية لترسيخ قيم التنوع والتعايش في المجتمع السوري.