المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 29 من أيار 2026

دمشق:

1 – فعالية للأطفال بعنوان “بهجة عيد”، تنظمها جمعية نسق الاجتماعية وجمعية أثر مسك، في نهر عيشة بدمشق، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

2 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة: “قلباً وقالباً”، و”حكاية لعبة”، و”مايا النحلة”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 2 ظهراً.

3 – عرض مسرحية الأطفال “الخطة العجيبة”، لفرقة جدو أسامة، على خشبة مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – عرض أفلام “الكلام على إيه، أسد، حرب النجوم: الماندالوري وغروغو، الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11:45 صباحاً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

العرض المسرحي “حفل زفاف”، تأليف وإخراج خوشناف ظاظا، في المركز الثقافي بجرمانا، الساعة الـ 7 مساءً.

حماة:

عرض فيلم الأكشن الأمريكي “قطار فائق السرعة”، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 8 مساءً.

طرطوس:

عرض أفلام الأطفال المدبلجة: “أساطير أوز: عودة دوروثي”، “أليس في بلاد العجائب”، في صالة سينما كندي دمر بطرطوس، الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:

عرض أفلام “مومياء لي كرونين، ريستارت، هوبرز، الكلام على إيه، أسد”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.