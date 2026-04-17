توسيع وتأهيل العقدة المرورية التي تربط عدرا بأوتسترادي دمشق–حمص ودمشق–بغداد

ريف دمشق-سانا

باشرت إدارة المدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق تنفيذ أعمال توسيع وصيانة وتعبيد العقدة المرورية الحيوية التي تربط المدينة الصناعية بـ أوتستراد دمشق–بغداد وأوتستراد دمشق–حمص، وذلك في إطار تحسين واقع النقل ومعالجة الاختناقات المرورية على هذا المحور.

وأوضح رئيس الدائرة الفنية في إدارة عدرا الصناعية، زياد عصفورة، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن هذه العقدة تُعد من النقاط الاستراتيجية، كونها مفترق طرق رئيسية يخدم عدة مناطق تشمل المدينة الصناعية، معمل إسمنت عدرا، مدينة عدرا، المنطقة الحرة، إضافة إلى ارتباطها المباشر بأوتستراد دمشق–حمص.

وأشار، إلى أن العقدة تشهد حركة مرور كثيفة، ولا سيما من قبل الشاحنات الثقيلة المحمّلة بالوقود ومواد البناء مثل الرمل والبحص والإسمنت، ما أدى إلى تضرر سطح الطريق وظهور حفر وتشققات أثّرت في انسيابية الحركة.

وبيّن، أن أعمال التزفيت والتأهيل تأتي بالتوازي مع نمو الاستثمارات التجارية والصناعية في المنطقة، وتسارع وتيرة إعادة الإعمار، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة النقل، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات والبنية التحتية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطط مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق، لتطوير وتوسيع شبكة الطرق والبنية التحتية في مختلف المناطق، بما يخدم العملية التنموية واستقرار الخدمات.

