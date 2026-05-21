«محققو الخراف».. حكاية سينمائية تجمع الطرافة بالغموض الإنساني

دمشق-سانا

في زاوية عين على السينما، نسلط الضوء هذا الأسبوع على فيلم “محققو الخراف”، العمل الذي يحول فكرة تبدو شديدة الغرابة إلى حكاية سينمائية دافئة تجمع بين الغموض والكوميديا والتأمل الإنساني، عبر قصة قطيع من الخراف يجد نفسه أمام مهمة كشف قاتل راعيه، مستنداً إلى ما تعلمه من روايات التحري التي كان يسمعها كل ليلة.

يجمع الفيلم، بين الحركة الحية والشخصيات المصممة بتقنية الحاسوب، وهو مقتبس عن رواية الكاتبة الألمانية ليوني سوان “ثلاث حقائب ممتلئة”، حيث يروي قصة راعٍ يقرأ كل ليلة روايات الجريمة لقطيعه من الخراف، قبل أن يُعثر عليه مقتولاً، وعندها تقرر الخراف، التي كانت تفهم ما تسمعه بصمت، البحث عن القاتل بنفسها، ومن خلال هذه الفكرة الطريفة، يقدم المخرج كايل بالدا والكاتب كريغ مازن فيلماً يجمع بين الكوميديا والغموض واللمسة الإنسانية الدافئة، بعيداً عن نمط الأفلام العائلية التقليدية.

بين دفء الطفلة بيب وألغاز لعبة الأدلة

وصفت الناقدة نيل مينو في موقع روجر إيبرت دوت كوم الفيلم بأنه عمل يضج بالسحر والذكاء ولغز جريمة قتل متشعب، معتبرة أنه يستعيد روح فيلم الطفلة بيب من حيث دفء البيئة الريفية والشخصيات المحببة، مع قدرة نادرة على مخاطبة الأطفال والكبار في آن معاً.

ويبدو هذا واضحاً منذ تقديم شخصية جورج، الراعي الذي يؤديه الممثل البريطاني هيو جاكمان بحضور هادئ ومليء بالألفة، وهو رجل يرى في خرافه عالماً كاملاً للحب والسلام، ويمنح كل واحدة منها اسماً وشخصية خاصة، وبينما يظن أن قراءاته الليلية لروايات التحري تمر بلا أثر، تكشف الأحداث أن القطيع كان يتابع كل تفصيل، ويحفظ قواعد التحقيق أكثر مما يتوقع البشر أنفسهم.

الفيلم ينجح أيضاً في بناء شخصياته الصوتية بذكاء، فليلي، بصوت جوليا لويس-دريفوس، تتحول إلى القلب العاطفي للحكاية، بينما يضفي براين كرانستون وباتريك ستيوارت وكريس أوداود مزيجاً من الطرافة والحنين على عالم الخراف، في وقت تبدو فيه المؤثرات البصرية متقنة إلى درجة تكاد تكون غير مرئية، ما يمنح الشخصيات حضوراً حقيقياً داخل المشهد.

كريغ مازن… من تشيرنوبل إلى خراف تحل الجرائم

في مراجعتها لصحيفة إندبندنت، بدت الناقدة كلاريس لوفري مندهشة من المسار الذي قاد كريغ مازن، كاتب تشيرنوبل وآخرنا، إلى كتابة فيلم عن خراف تحقق في جريمة قتل، لكنها رأت أن هذه المفارقة تحديداً هي ما يمنح الفيلم خصوصيته.

والعمل برأيها لا يكتفي بالكوميديا أو اللغز البوليسي، بل يتأمل أيضاً في طبيعة الذاكرة والخوف والموت، والخراف هنا تؤمن بأن الكائنات لا تموت، بل تتحول إلى غيوم، وهي فكرة طفولية يخفي الفيلم خلف بساطتها تأملاً حقيقياً في آليات الهروب من الحزن والألم.

وترى لوفري أن الفيلم يخلق توازناً لافتاً بين الميلودراما والكوميديا، ويستفيد من طاقمه الصوتي الكبير ليصنع نبرة تقع بين أفلام الجريمة الخفيفة وأفلام العائلة الدافئة، كما تمنح القرية البريطانية الصغيرة، بشخصياتها الغريبة وأسرارها الكثيرة، الفيلم أجواء تقترب من أعمال مثل “جرائم ميدسومر” وهو مسلسل بريطاني شهير من نوع الدراما البوليسية والغموض، لكن بروح أكثر خفة وحناناً.

ما وراء الجريمة… فيلم عن الحزن والذاكرة

أما جيانكارلو سوبو، في مقاله المنشور على منصة “ناشونال ريفيو/ ذا كورنر” الأمريكية بعنوان “محققو الخراف: خارج الغيوم”، فيرى أن قوة الفيلم الحقيقية لا تكمن في لغز الجريمة نفسه، بل في البعد الإنساني الكامن خلفه.

ويشير إلى أن ليلي، النعجة الأذكى في القطيع، تجد نفسها بعد مقتل جورج مضطرة لمواجهة فكرة الفقد للمرة الأولى، بعدما اعتادت الخراف تجاهل كل ما هو مؤلم عبر النسيان المتعمد، ومن هنا يتحول الفيلم تدريجياً من مغامرة بوليسية طريفة إلى حكاية عن ضرورة مواجهة الألم بدل الهروب منه.

ورغم أن الحبكة البوليسية لا تحاول منافسة أعمال أغاثا كريستي من حيث التعقيد، فإن الفيلم بحسب سوبو يعوض ذلك بقدر كبير من الدفء والخيال والبساطة الصادقة فالمتعة الحقيقية لا تأتي من معرفة القاتل بقدر ما تأتي من العيش داخل هذا العالم الريفي الهادئ، ومرافقة شخصياته في رحلتها لفهم الموت والذاكرة والمعنى.

في النهاية، يقدم “محققو الخراف” نموذجاً نادراً لفيلم عائلي لا يخجل من عاطفته، ولا يستخف بذكاء جمهوره، وهو عمل يجمع بين الكوميديا والغموض والتأمل الإنساني، ويثبت أن السينما لا تزال قادرة على استخراج الجمال من أكثر الأفكار غرابة، وتحويل حكاية عن خراف تتحدث إلى تجربة دافئة ومؤثرة عن الإنسان نفسه.