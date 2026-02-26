اختتام بازار “مرافئ السلام” في مدينة طرطوس بمشاركة عدد من الأسر المنتجة

كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا
تكريم 54 من حفظة القرآن الكريم في نريمان بريف حلب الشمالي
“لأنها أمّ الأحرار وخيمة الثوار” الشاعر أنس الدغيم في حفل إطلاق حملة “الوفاء لإدلب”
معرض للحرف اليدوية في بيت التراث السوري بقلعة دمشق
فعالية شعبية في بلدة قبتان الجبل بذكرى معركة “ردع العدوان” وتأكيداً على وحدة الأراضي السورية
