أدب الحج في سوريا… الشعر والرحلة بين الذاكرة الروحية والتوثيق التاريخي

دمشق-سانا

تمضي قوافل الحج في الذاكرة السورية كأنها أناشيد طويلة تعبر الصحراء، محمّلةً بالشوق والدعاء وأصداء التلبية، فمنذ قرون، لم تكن رحلة الحج مجرد انتقال إلى الديار المقدسة، بل تجربة روحية وإنسانية عميقة، تحوّل فيها الطريق إلى فضاء للتأمل، والصحراء إلى محراب مفتوح على الرجاء.

وبين مشاهد الرحيل من دمشق، وأصوات المنشدين، وكتابات الرحالة والشعراء، وُلد أدب الحج بوصفه أحد الألوان الأدبية الملتصقة بالروح وبالجانب الديني في الثقافة السورية.

وعبر هذا الأدب، وثّق السوريون تفاصيل الرحلة إلى البيت العتيق، جامعِين بين السرد والتاريخ والشعر، لتغدو نصوص الحج مرآة حيّة لذاكرة المجتمع الشامي وتحولاته الثقافية والإنسانية عبر العصور.

قافلة الحج الشامي… مركز تاريخي ومنبع أدبي

شكّلت دمشق عبر قرون محطة رئيسية للحجيج القادمين من أقاليم متعددة، حيث كانت قافلة الحج الشامي من أبرز القوافل في العالم الإسلامي، وتضم عشرات الآلاف من الحجاج، يتراوح عددهم بين 20 و40 ألف حاج تبعاً للظروف، فيما كان القادمون إلى دمشق يصلون قبل أشهر من موعد الرحلة، ويتوزعون في خانات وزوايا حملت أسماء مناطقهم، في مشهد يعكس غنى المدينة بالتنوع الثقافي والإنساني.

وفي العصر العثماني أوكلت الدولة مهمة “أمير الحج” إلى والي دمشق لضمان أمن القافلة وسلامة الحجيج، وهي مهمة كانت تُعد معياراً لنجاحه الإداري والسياسي، كما اتُخذت إجراءات متعددة لحماية القافلة، من بينها دفع “الصرة” لتأمين الطريق ودرء الأخطار.

وتميّزت القافلة بما عُرف بـ “محمل الحج الشامي”، وهو هيكل رمزي مزخرف يحمل نسخاً من القرآن الكريم، في دلالة على الرعاية الرسمية والرمزية الدينية التي أحاطت برحلة الحج، حتى غدا المحمل جزءاً من الذاكرة الاحتفالية المرتبطة بانطلاق القوافل من دمشق.

الرحلة بوصفها تجربة إنسانية

في أدب الحج الحديث، برزت رحلة الشيخ علي الطنطاوي عام 1934 برفقة ياسين الرواف، بوصفها واحدة من أبرز الرحلات البرية التي سعت إلى إحياء طريق الحج القديم بعد انقطاعه، إذ استغرقت نحو 58 يوماً وسط ظروف شاقة وصحراء مفتوحة على المجهول.

واجه الرحالة صعوبات قاسية، من وعورة المسالك وندرة المياه إلى غياب الخرائط، ما جعل الرحلة تجربة إنسانية وروحية استثنائية، دوّن فيها الطنطاوي تفاصيلها بأسلوب أدبي جمع بين السرد والملاحظة والتأمل، كاشفاً تحولات النفس بين الخوف والرجاء، وواصفاً رهبة الصحراء وجلالها، حتى تحولت الرحلة في كتاباته إلى نص مفتوح على التأمل في الإنسان والطبيعة ومعنى السفر الروحي.

توثيق الذاكرة وتنظيم المعرفة

من زاوية توثيقية، قدّم الباحث منير كيال في كتابه “محمل الحج الشامي” قراءة دقيقة لبنية القافلة وتنظيمها، مسلطاً الضوء على تفاصيل الحياة اليومية للحجيج، وأماكن إقامتهم في دمشق، ومسارات الرحلة ومحطاتها المختلفة.

ويعرّف كيال “المحمل” بوصفه رمزاً احتفالياً لا يؤدي وظيفة عملية في النقل، بل يمثل السلطة السياسية والرعاية الرسمية المصاحبة للقافلة، مشيراً إلى جذوره التاريخية التي تعود إلى القرن السابع الهجري، حين تحوّل الهودج إلى طقس رسمي يرافق رحلات الحج.

كما يبرز أهمية القافلة الشامية باعتبارها واحدة من قافلتين رئيسيتين في العالم الإسلامي آنذاك، إلى جانب القافلة المصرية، وما رافق ذلك من تنظيم إداري وأمني دقيق يعكس المكانة التي حظيت بها رحلة الحج في الوعي الإسلامي والاجتماعي.

الشعر والإنشاد… تعبير عن الشوق والروح

وجد الشعراء السوريون في الحج مادة خصبة للإبداع، فنسجوا قصائد حملت معاني الشوق والتجلي الروحي ومهابة المكان المقدس، وبرز في هذا السياق الشاعر بدوي الجبل في مناجاته للكعبة.

كما حضر الحج بقوة في الفن الشعبي والإنشاد الديني، الذي شكّل جزءاً من الذاكرة الجمعية للسوريين، وبرز فيه منشدون مثل توفيق المنجد وصبري مدلل وحسن حفار، حيث عبّرت أصواتهم عن الحنين إلى أداء الشعائر، وجسّدت البعد الروحي للحج في الوجدان الشعبي.

أدب الرحلات… بين التوثيق والرمز

لم يقتصر أدب الحج على تسجيل الوقائع وتوثيق تفاصيل الطريق، بل تحوّل في العصر الحديث إلى فضاء رمزي استُخدمت فيه مفردات الرحلة والشعائر للتعبير عن قضايا إنسانية ووطنية، ما أضفى على هذا الأدب أبعاداً تتجاوز التجربة الفردية نحو دلالات أكثر عمقاً واتساعاً.

وتكشف نصوص الرحلات، بما تحمله من يوميات ومواقف إنسانية ومشاهد للطريق، عن أهمية هذا الأدب بوصفه مصدراً تاريخياً يوثّق التحولات الاجتماعية والسياسية، إلى جانب كونه فناً أدبياً يجمع بين المعرفة والإمتاع والتأمل الروحي.

ويرى باحثون أن هذه النصوص لم تكن مجرد تسجيل للرحلة، بل شكّلت خطاباً روحانياً وجمالياً متكاملاً، جمع بين عمق الرؤية الدينية ورهافة التعبير الأدبي.

بين عمق الرؤية الدينية وجماليات التعبير

في تصريح لـ سانا، أكد الباحث الدكتور محمد زكريا الحمد أن ما يميز أدب الحج في سوريا هو ذلك الالتقاء الفريد بين عمق الرؤية الدينية في استنباط مقاصد الرحلة، ورهافة التصوير الشعري في تجسيد تجلياتها الروحية.

وأوضح أن الأدباء الذين كتبوا عن الحج لم يكتفوا بسرد الوقائع التاريخية، بل نظروا إلى السفر بوصفه مدرسة للتزكية الروحية، حيث تحولت وعورة الطريق في نصوصهم إلى مساحة للتأمل واكتشاف الذات.

وأشار الحمد إلى أن هذه الكتابات حفظت جماليات الارتباط بالبيت العتيق، وقدّمت نموذجاً يلتقي فيه العقل بالقلب، ليبقى الحج في الوجدان السوري قصيدةً مكتوبة برمال الصحراء ومداد الشوق.

عندما ينتهي الطريق وتبقى الروح

يقدّم أدب الحج في سوريا نموذجاً متكاملاً لتداخل الروحانية بالتاريخ، حيث تتقاطع الرحلة مع الشعر، والتجربة مع الرمز، في نصوص استطاعت أن تحوّل مشقة الطريق إلى معنى إنساني عميق.

وبين دفاتر الرحالة، وأصوات المنشدين، وتأملات الشعراء، بقي الحج في الأدب السوري أكثر من رحلةٍ إلى مكان مقدس؛ بقي تجربةً روحية وثقافية تحفظ ذاكرة الشوق، وتروي حكاية الإنسان في بحثه الدائم عن الطمأنينة والنور.