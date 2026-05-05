المفكرة الثقافية 13 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 5 من أيار 2026

دمشق:

1 – محاضرة توعوية صحية بعنوان “الصحة والسلامة المهنية _ استثمار في الإنسان لبناء سوريا الجديدة”، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – عرض فيلمي الأطفال المترجم تنين الأماني، والمدبلج مدغشقر2، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – أمسية نزارية داخل منزل الشاعر نزار قباني، في البزورية حي مئذنة الشحم، الساعة الـ 5 مساء.

4 – محاضرة بعنوان “المجتمع الأهلي تكاتفه لما فيه خير البلاد والعباد”، يلقيها الدكتور محمود عاشور، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:00 مساء.

5 – ندوة بعنوان “أثر حكايات الكبار الشعبية والجلسات الاجتماعية في صناعة القيم وتشكيل السلوك”، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:30 مساء.

6 – حفل للفرقة الوطنية السيمفونية السورية بقيادة غسان العبود، في مسرح دار الأوبرا، الساعة الـ 7:30 مساء.

7 – عرض أفلام “الشيطان يرتدي برادا 2، محارب الصحراء، الماعز، برشامة، إيجي بيست”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ندوة طبية عن ارتفاع التوتر الشرياني، تلقيها الدكتورة بثينة حج إبراهيم في المركز الثقافي بيبرود، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – ورشة تدريبية بعنوان “كيفية التعامل مع أعطال الموبايل وتشريح قطعات البورد”، مع المدرب زهير نجدي، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

3 – ندوة بعنوان “التعليم بحب”، تقدمها الآنستان إيمان بشير وفوزية الديب، في المركز الثقافي بالنبك، الساعة الـ 5 مساء.

4 – جلسة حوارية بعنوان “فصل السلطات بين النص القانوني والممارسة”، في منتدى الحوار السوري الديمقراطي بضاحية قدسيا، الساعة الـ 6:00 مساء.

حمص:

1 – حفلة موسيقية لطلاب صفوف الآلات الشرقية والوترية والغيتار والنفخيات والبيانو بمعهد محمد عبد الكريم، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 5 مساء.

2 – ملتقى القصة القصيرة بعنوان “فاصلة قصصية” في مقر فرع اتحاد الكتاب بشارع الغوطة في مدينة حمص، الساعة الـ 5:30 مساء.

طرطوس:

1 – ورشة قراءة تفاعلية للأطفال بعنوان “كتابي كنزي” لطلاب مدرسة أديب شباط، في القصر الثقافي بصافيتا، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “حل النزاعات الاجتماعية دون خلاف” يقدمها الأستاذ عماد عمران والمحامية عتاب محسن، في المركز الثقافي بالشيخ بدر ،الساعة الـ11 صباحاً.

3 – قراءة في رواية عزازيل للكاتب يوسف زيدان، تقدمها السيدة رنيم العمر، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش الساعة الـ 12 ظهراً.

4 – ندوة بعنوان “أثر الإدمان الإلكتروني على الأسرة”، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

اللاذقية:

1- محاضرة بعنوان “علم نفس الأصحاء”، يلقيها المهندس الكاتب حسين عجيب، في المركز الثقافي العربي ببيت ياشوط، الساعة الـ11 صباحاً.

2- فعالية للأطفال واليافعين بعنوان “يوم المواهب”، في المركز الثقافي بجبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3- محاضرة بعنوان “هندسة الأسرة _ كيف نصنع بيتاً لا يهزم”، يقدمها الأستاذ محمد جمال درويش علي، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 5 مساء.

4- عرض مسرحية كوما، على مسرح المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساء.

حلب:

1 – نشاط للأطفال بعنوان “ارسم ولون واعتني بنظافتك”، في المركز الثقافي بأعزاز ، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

2 – عرض أفلام “الصافرة، قمة، اللعب مع العيال، إيجي بيست، محارب الصحراء، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

