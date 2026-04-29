الإبداع خلف القضبان… فعالية في مخيم اليرموك توثّق التجربة الثقافية للأسرى الفلسطينيين

دمشق-سانا

ناقشت ندوة ثقافية نظمها منتدى محمود درويش الثقافي بالتعاون مع فرع سوريا لاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، تجربة الإبداع الفلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مسلّطة الضوء على النتاج الأدبي والفني للأسرى بوصفه شكلاً أصيلاً من أشكال النضال الثقافي.

وتناولت الندوة التي أقيمت في مخيم اليرموك بدمشق، وأدارها الشاعر أحمد الدخيل، كيفية تحوّل السجن من مساحة للعزل والقمع إلى فضاء الإبداع والتعبير، مع التأكيد على أهمية توثيق تجارب الأسرى لتعزيز الذاكرة الوطنية الفلسطينية، وإبراز دور الكلمة والريشة في مقاومة السجان وتجاوز الجدران.

وشارك في الندوة عدد من المثقفين والأسرى المحررين، من بينهم الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، وناصر أبو سرور، وزكريا الزبيدي، وتحسين الحلبي، والفنان التشكيلي محمد الركوعي، ونزار حميد، والناقد عمر جمعة، حيث استعرضوا تجاربهم الإبداعية التي وُلدت خلف القضبان، وقد أضفى مخيم اليرموك – بوصفه قلب الشتات الفلسطيني – بعداً رمزياً يجمع بين الذاكرة والمعاناة والإبداع.

وأكد عدد من الحضور لمراسل سانا، أن الندوة تحمل رسالة واضحة مفادها أن “صوت الأسرى لن يغيب رغم القوانين والممارسات الإسرائيلية الجائرة”، وأن التجربة الإبداعية داخل السجون تشكل نموذجاً حياً لتحويل القيد إلى فعل ثقافي نضالي يحفظ الرواية الفلسطينية ويعزز حضورها في الوعي الجمعي.

وأشاروا إلى أن الكلمة والريشة كانتا دائماً جسراً لعبور الجدران، وأن الإبداع يمثل الوجه الآخر للصمود، لافتين إلى أن الفلسطينيين في سوريا عانوا من النظام البائد كما عانى السوريون، تقاسموا مع السوريين الألم والتجربة، ما يعزز وحدة المصير في مواجهة محاولات طمس الذاكرة وتغييب الصوت.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات ينظمها منتدى محمود درويش الثقافي ومثقفون فلسطينيون في المخيمات الفلسطينية بسوريا، تأكيداً على دور الفلسطينيين كجزء من النسيج السوري، وعلى استمرار حضورهم الثقافي رغم التحديات.