إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

تواصل الإصدارات السورية الحديثة حضورها في المشهد الثقافي من خلال تنوع موضوعاتها وعمق معالجاتها، حيث تتناول قضايا فكرية وسياسية ولغوية وتاريخية تعكس تفاعلات الواقع وتحدياته الراهنة.

وتكشف هذه المؤلفات، التي تتوزع بين الدراسات الأكاديمية والتحليل النقدي والأعمال المترجمة، عن حيوية الفكر السوري وقدرته على مقاربة الإشكاليات المعاصرة من زوايا متعددة، بما يسهم في إثراء المكتبة العربية، وتعزيز مسارات الحوار المعرفي حول قضايا الإنسان والمجتمع والتاريخ.

كتاب: بيان من أجل الديمقراطية

المؤلف: برهان غليون

دار النشر: نينوى للدراسات والنشر والتوزيع

نبذة عن الكتاب: يقدم قراءة نقدية عميقة لأزمة غياب الديمقراطية في العالم العربي، منطلقاً من تحليل بنية الأنظمة السياسية الاستبدادية وآثارها في تفكك المجتمع وتعطيل التنمية.

ويرى أن الديمقراطية ليست مجرد آلية حكم، بل شرط أساسي لنهضة المجتمعات وانخراطها في الحضارة الإنسانية، داعياً إلى انتقال تاريخي نحو نظام يحقق المشاركة الشعبية والعدالة السياسية، في إطار مشروع فكري يسعى لإعادة بناء الدولة على أسس الحرية والمواطنة.

كتاب: ما النافية وخرافة الحجازية والتميمية

المؤلف: الدكتور محمد خالد الرهاوي

دار النشر: موازييك للدراسات والنشر دمشق2026

نبذة عن الكتاب: يتناول إشكالية لغوية تتعلق بنِسب بعض الظواهر النحوية إلى بيئات قبلية محددة، إذ يُنسب استعمال “ما” النافية العاملة إلى الحجاز، في حين أن هذه المنطقة كانت تضم قبائل متعددة ذات لهجات متنوعة، دون وجود شواهد لغوية واضحة تؤكد هذا التخصيص.

وفي المقابل، يُنسب إهمال “ما” إلى قبيلة تميم، رغم تعدد قبائلها وتنوع لهجاتها، مع ورود شواهد أكثر من كلام التميميين على استعمالها عاملة مقارنة بغيرهم من أهل الحجاز، ما يثير تساؤلات حول دقة هذا التصنيف التقليدي.

ويخلص الطرح إلى أن استعمال “ما” النافية، سواء كانت عاملة أو مهملة، يرتبط بسياقات لغوية ومقامات تداولية محددة، هي التي تتحكم في صورتها الوظيفية، أكثر من ارتباطها الحصري بقبيلة أو بيئة بعينها.

الكتاب: الآشوريون في تفليس

المؤلف: سيرجيه أوسيبوف

الترجمة عن البولندية: ميخائيل عبد الله

دار النشر: الزمان للطباعة والتوزيع والنشر 2026

نبذة عن الكتاب: يشكل دراسة تاريخية وثقافية تسلّط الضوء على وجود الجالية الآشورية في مدينة تبليسي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

ويركّز الكتاب على الهجرات التي قادتها الاضطرابات في الإمبراطورية العثمانية وفارس، وكيف استقر الآشوريون في بيئة متعددة الأعراق والأديان، محافظين على لغتهم وثقافتهم وهويتهم الدينية، كما يستعرض أدوارهم الاجتماعية والسياسية ضمن التحولات الكبرى في القوقاز، مقدّماً رؤية شاملة عن التفاعل بين الحفاظ على الهوية التقليدية والانخراط في النسيج المجتمعي المتنوع للمدينة.

كتاب: التأملات

المؤلف:ماركوس أوريليوس

الترجمة: نبيل سلامة

دار النشر: التنوع الثقافي للطباعة والنشر 2026

نبذة عن الكتاب: يطرح رؤية فلسفية للحياة تقوم على التحكم في الذات، والعيش وفق العقل والطبيعة، وقبول تقلبات الحياة، مع التأكيد على أن السعادة الحقيقية تنبع من الفضيلة وضبط الأفكار لا من الظروف الخارجية.

كما يناقش موضوعات أساسية مثل الموت، الواجب، العلاقات الإنسانية، التعامل مع الآخرين، وفكرة أن الإنسان جزء من نظام كوني أوسع، داعياً إلى التواضع وخدمة المجتمع والرضا بما يحدث.